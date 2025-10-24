Cachorrinho desaparece em Rio Branco e dono oferece recompensa de R$500

O cachorro Sushi desapareceu na manhã do domingo (12), no Dia das Crianças, nos arredores do Via Verde Shopping, em Rio Branco, Acre. O dono do animal, Dr. Charlie Carlitos, está oferecendo uma recompensa de R$500 para quem fornecer informações que levem ao seu paradeiro.

Sushi possui problemas de pele e respiratórios, que exigem cuidados específicos, o que aumenta a preocupação da família. O cão estava temporariamente na casa do pai do proprietário antes da mudança da família para Vila Velha. Charlie reforça que qualquer informação deve ser passada diretamente pelo contato 68 99993-0620.

Ele também pede que a comunidade ajude compartilhando a mensagem para aumentar as chances de encontrar o animal.

Nos comentários da publicação, seguidores deram dicas de locais para procurar, como supermercados e pet shops, e ressaltaram a importância de microchipar e castrar os animais para evitar confusões em casos de desaparecimento.

Veja o vídeo: