Caminhão boiadeiro tomba na BR-364, próximo ao aeroporto, e animais são arremessados; VÍDEO

Um caminhão boiadeiro tombou na manhã desta quinta-feira (23) na BR-364, sentido Aeroporto de Rio Branco, causando lentidão no tráfego da via. Apesar do susto, o motorista não sofreu ferimentos graves e conseguiu sair do veículo por conta própria.

De acordo com informações repassadas por populares que passavam pelo local, o condutor teria dormido ao volante, o que pode ter provocado o acidente. No entanto, essa hipótese ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para controlar o trânsito e garantir a segurança na rodovia. O caminhão transportava bois, e parte dos animais foi arremessada para fora da pista.

O trânsito no trecho ficou parcialmente interrompido até a retirada do veículo da pista e a liberação total da via.

VEJA O VÍDEO: