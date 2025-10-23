23/10/2025
Caminhão boiadeiro tomba na BR-364, próximo ao aeroporto, e animais são arremessados; VÍDEO

Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (23) na BR-364

Um caminhão boiadeiro tombou na manhã desta quinta-feira (23) na BR-364, sentido Aeroporto de Rio Branco, causando lentidão no tráfego da via. Apesar do susto, o motorista não sofreu ferimentos graves e conseguiu sair do veículo por conta própria.

Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (23) na BR-364/Foto: Cedida

De acordo com informações repassadas por populares que passavam pelo local, o condutor teria dormido ao volante, o que pode ter provocado o acidente. No entanto, essa hipótese ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

Trânsito ficou lento até a remoção do veículo da pista/Foto: Cedida

  Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para controlar o trânsito e garantir a segurança na rodovia. O caminhão transportava bois, e parte dos animais foi arremessada para fora da pista.

Populares relatam que condutor pode ter dormido ao volante/Foto: Cedida

O trânsito no trecho ficou parcialmente interrompido até a retirada do veículo da pista e a liberação total da via.

VEJA O VÍDEO: 

