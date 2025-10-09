Campanha do Dia das Crianças 2025 mobiliza o Bairro Montanhês; saiba como ajudar

A Ação Unidas do Montanhês realiza anualmente uma grande celebração em comemoração ao Dia das Crianças, na Rua Manaus, no Bairro Montanhês, e neste ano (2025) não será diferente. O evento promete um dia repleto de alegria, brincadeiras, lanches, bolo e muita diversão para as crianças da comunidade.

A festa está marcada para o dia 12 de outubro e, para que tudo aconteça, a organização está arrecadando doações da população. Entre os itens solicitados estão alimentos, doces, ingredientes para os lanches e bolo, brinquedos novos ou em bom estado, roupas e calçados infantis, além de contribuições em dinheiro para auxiliar na compra do que faltar.

As doações podem ser feitas de diversas formas: por dinheiro, brinquedos, roupas, calçados, alimentos ou outros materiais de apoio ao evento. Para mais informações e contato, os interessados podem utilizar o WhatsApp pelo número (68) 99208-9360. Também é possível fazer contribuições via PIX, utilizando o CNPJ 39.386.971/0001-57, em nome da Afronte.

A organização destaca que cada contribuição faz diferença e ajuda a tornar o Dia das Crianças da comunidade Montanhês um momento inesquecível para as crianças. A expectativa é que, com a participação de todos, a celebração seja marcada por muita diversão, solidariedade e alegria.