09/10/2025
Universo POP
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”

Campanha do Dia das Crianças 2025 mobiliza o Bairro Montanhês; saiba como ajudar

Evento acontece em 12 de outubro e busca alimentos, brinquedos, roupas e calçados infantis

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Ação Unidas do Montanhês realiza anualmente uma grande celebração em comemoração ao Dia das Crianças, na Rua Manaus, no Bairro Montanhês, e neste ano (2025) não será diferente. O evento promete um dia repleto de alegria, brincadeiras, lanches, bolo e muita diversão para as crianças da comunidade.

A festa está marcada para o dia 12 de outubro e, para que tudo aconteça, a organização está arrecadando doações da população. Entre os itens solicitados estão alimentos, doces, ingredientes para os lanches e bolo, brinquedos novos ou em bom estado, roupas e calçados infantis, além de contribuições em dinheiro para auxiliar na compra do que faltar.

As doações podem ser feitas de diversas formas: por dinheiro, brinquedos, roupas, calçados, alimentos ou outros materiais de apoio ao evento. Para mais informações e contato, os interessados podem utilizar o WhatsApp pelo número (68) 99208-9360. Também é possível fazer contribuições via PIX, utilizando o CNPJ 39.386.971/0001-57, em nome da Afronte.

A organização destaca que cada contribuição faz diferença e ajuda a tornar o Dia das Crianças da comunidade Montanhês um momento inesquecível para as crianças. A expectativa é que, com a participação de todos, a celebração seja marcada por muita diversão, solidariedade e alegria.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost