03/10/2025
Campeão do Super Bowl e irmão de lutador do UFC morre aos 39 anos

Os fãs de futebol americano tiveram uma notícia triste nesta sexta-feira (3/10). O ex-jogador Arthur Jones morreu aos 39 anos. Com o Baltimore Ravens, Jones conquistou o título do Super Bowl em 2010. Ele atuava como defesa. Irmão do campeão do UFC, John Jones, Arthur se aposentou em 2017. A causa da morte não foi revelada

Além de Jon, Arthur era irmão de Chandler Jones, outro jogador da NFL. Nenhum dos dois se pronunciou até o momento sobre a morte do irmaõ.

Pelas redes sociais, o Baltimore Ravens lamentou a morte do ex-jogador.

“Estamos profundamente tristes pela morte repentina de Arthur Jones. A presença de Arthur foi um presente para todos que o conheceram. Seu sorriso largo e radiante, sua energia contagiante e sua positividade eterna criaram uma atmosfera que constantemente elevava os outros. Ele era gentil, cortês e entusiasmado”, diz um trecho do comunicado.

O lutador do UFC, Jon Jones (E), brinca com seu irmão, o defensive tackle, Arthur Jones , camisa 97 do Baltimore Ravens, durante uma coletiva de imprensa no centro de treinamento da equipe em 13 de novembro de 2013 em Owings Mills, Maryland.Jon Jones ao lado de Arthur Jones

 

