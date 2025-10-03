Campeão do Super Bowl e irmão de lutador do UFC morre aos 39 anos

Os fãs de futebol americano tiveram uma notícia triste nesta sexta-feira (3/10). O ex-jogador Arthur Jones morreu aos 39 anos. Com o Baltimore Ravens, Jones conquistou o título do Super Bowl em 2010. Ele atuava como defesa. Irmão do campeão do UFC, John Jones, Arthur se aposentou em 2017. A causa da morte não foi revelada
Além de Jon, Arthur era irmão de Chandler Jones, outro jogador da NFL. Nenhum dos dois se pronunciou até o momento sobre a morte do irmaõ.
Pelas redes sociais, o Baltimore Ravens lamentou a morte do ex-jogador.
“Estamos profundamente tristes pela morte repentina de Arthur Jones. A presença de Arthur foi um presente para todos que o conheceram. Seu sorriso largo e radiante, sua energia contagiante e sua positividade eterna criaram uma atmosfera que constantemente elevava os outros. Ele era gentil, cortês e entusiasmado”, diz um trecho do comunicado.
Confira a postagem do ex-clube
Ver essa foto no Instagram
Confira registro dos dois irmãos
Jon Jones ao lado de Arthur Jones