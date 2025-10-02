Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol

O rapper Gustavo da Hungria, conhecido como Hungria Hip Hop, foi internado na manhã desta quinta-feira (2) no Hospital DF Star, em Brasília, com suspeita de intoxicação por metanol. A equipe do cantor confirmou o quadro, que inclui cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica.

Em nota, a assessoria de Hungria informou que a situação ocorreu após a ingestão de bebida adulterada, citando casos recentes registrados em São Paulo. “Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente. Agradecemos a compreensão dos fãs, da imprensa e de todos os parceiros neste momento”, disse a equipe.

O boletim médico do Hospital DF Star detalhou: “O cantor Gustavo da Hungria Neves foi admitido no Hospital DF Star em 2 de outubro com o quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro”.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) ainda não confirmou nenhum caso de intoxicação por metanol na capital. Segundo a agenda do cantor, Hungria faria um show nesta sexta-feira (3/10) em Ribeirão das Neves (MG), que agora será remarcado.

A equipe médica segue monitorando o artista, e mais informações sobre seu estado de saúde devem ser divulgadas em breve.