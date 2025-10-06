06/10/2025
Universo POP
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios

Cantor Hyldon recebe alta após internação por mal súbito

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
cantor-hyldon-recebe-alta-apos-internacao-por-mal-subito

O cantor Hyldon recebeu alta nesta segunda-feira (6/10) após uma internação por mal súbito. O artista deu entrada no no Hospital Casa São Bernardo, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, no último sábado (4/10), onde passou por exames e foi acompanhado por médicos.

3 imagensCantor HyldonCantor HyldonFechar modal.1 de 3

Cantor Hyldon

Reprodução/Instagram/@hyldon.oficial2 de 3

Cantor Hyldon

Reprodução/Instagram/@hyldon.oficial3 de 3

Cantor Hyldon

Reprodução/Instagram/@hyldon.oficial

Leia também

Segundo a assessoria de imprensa de Hyldon, o cantor está bem.

Por conta da internação, o cantor não pôde comparecer à estreia do documentário As Dores do Mundo: Hyldon, no Festival do Rio. Após a alta hospitalar, o artista foi para casa seguir com a recuperação e a agenda de shows da semana será atualizada nas redes sociais.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost