Cantor Hyldon recebe alta após internação por mal súbito

O cantor Hyldon recebeu alta nesta segunda-feira (6/10) após uma internação por mal súbito. O artista deu entrada no no Hospital Casa São Bernardo, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, no último sábado (4/10), onde passou por exames e foi acompanhado por médicos.
Cantor Hyldon
Cantor Hyldon
Cantor Hyldon
Segundo a assessoria de imprensa de Hyldon, o cantor está bem.
Por conta da internação, o cantor não pôde comparecer à estreia do documentário As Dores do Mundo: Hyldon, no Festival do Rio. Após a alta hospitalar, o artista foi para casa seguir com a recuperação e a agenda de shows da semana será atualizada nas redes sociais.