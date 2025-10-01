01/10/2025
Universo POP
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
A rixa histórica entre Cardi B e Nicki Minaj ganhou mais um capítulo explosivo nesta semana, com a publicação de uma carta aberta pela primeira — que elevou ainda mais o nível das ofensas trocadas nas redes sociais. O conflito, que remonta a 2017 e já passou por indiretas sobre vendas e disputas profissionais, escalou nas últimas semanas para ataques pessoais e menções às famílias de ambas as artistas — gerando forte repercussão entre fãs e observadores do rap feminino.

O confronto reacendeu em 24 de setembro, dias após o lançamento do segundo álbum de Cardi B, Am I The Drama?, e pouco depois de Nicki Minaj anunciar que pretende lançar novo disco em março de 2026. Quando Cardi B alcançou o topo da Billboard 200, com cerca de 200 mil cópias vendidas, Nicki reagiu nas redes com posts que ironizavam o desempenho do álbum e chegaram a debochar de trechos da letra de “Magnet”. As provocações — que incluíram comparações de vendas e zombarias sobre a promoção do disco — rapidamente se tornaram pessoais.

Troca de farpas escalou de indiretas sobre álbuns para ataques pessoais/Foto: Reprodução

 A troca de mensagens ganhou contornos mais pesados quando Nicki publicou ataques dirigidos às filhas de Cardi B, com postagens que a imprensa classificou como de conteúdo racista. Em seguida, Cardi B respondeu com uma série de postagens e, nesta quarta-feira (1º), publicou uma carta aberta a Onika Tanya Maraj (nome de batismo de Nicki Minaj). Na carta, Cardi B dirige acusações duras e pessoais à rival, misturando críticas à conduta, referências a traumas e orientações para que Nicki procure ajuda. Trechos da carta publicados nas redes dizem, entre outras coisas: “Eu sei que você passou por muito trauma e abuso, mas as drogas não vão te ajudar… Você precisa de terapia AGORA.”

A resposta de Nicki nas mesmas plataformas continuou em tom ácido, com novos insultos que renovaram a controvérsia. Segundo relatos e reproduções das postagens, Nicki chegou a empregar comparações depreciativas e expressões agressivas sobre a gravidez atual de Cardi B, enquanto a rival revidou trazendo à tona episódios do passado e fazendo acusações sobre o círculo íntimo de Onika.

Carta aberta de Cardi B intensifica rixa com Nicki Minaj/Foto: Reprodução

Fontes que repercutiram o caso destacam que a escalada atingiu picos particularmente polêmicos quando menções aos filhos de Cardi B se tornaram parte da disputa — um limite que acirrou ainda mais a reação pública. A imprensa especializada resume a sequência assim: provocações sobre vendas e letras → ironias e comparações → ataques pessoais e referências a família → carta aberta de Cardi B → nova rodada de ofensas nas redes.

A confusão reacende o debate sobre rivalidade no meio artístico, limites do discurso nas redes sociais e o impacto das brigas públicas entre estrelas do rap feminino. Analistas apontam que, além do desgaste pessoal, episódios assim têm potencial de polarizar torcidas e gerar repercussão midiática que ultrapassa a disputa musical — e cobram responsabilidade por parte das artistas e suas equipes.

Até o fechamento desta reportagem, não houve indicação de tramitação de medidas legais imediatas relacionadas às postagens, e as duas artistas mantinham suas redes ativas, com fãs e perfis de imprensa acompanhando e repercutindo cada nova publicação.

VEJA CARTA NA ÍNTEGRA

