27/10/2025
Universo POP
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair

Carro de vice-prefeito capota na BR-317, causa susto e mobiliza equipes no Acre; VEJA FOTOS

Acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (27), no km 3 da rodovia, sentido Rio Branco, e resultou apenas em danos materiais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O veículo em que estava o vice-prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita, capotou no km 3 da BR-317, sentido Epitaciolândia/Rio Branco, na noite desta segunda-feira (27).

De acordo com informações preliminares, o acidente resultou em apenas danos materiais, e o vice-prefeito está bem.

Equipes se deslocaram ao local para prestar apoio e garantir a segurança da rodovia/Foto: Reprodução

Ainda não se sabe exatamente o que teria causado o capotamento, nem se havia outras pessoas no veículo no momento do ocorrido. Até o momento, Sérgio Mesquita preferiu não se manifestar sobre o acidente. Equipes se deslocaram até o local para prestar apoio e garantir a segurança da via.

Veículo do vice-prefeito de Epitaciolândia capotou na BR-317, no km 3; ninguém se feriu/Foto: Reprodução

Apesar do susto, a notícia de que o vice-prefeito passa bem trouxe alívio à população epitaciolandense. O caso segue sendo apurado para esclarecer as circunstâncias do capotamento.

Veja fotos:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost