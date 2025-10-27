Carro de vice-prefeito capota na BR-317, causa susto e mobiliza equipes no Acre; VEJA FOTOS

O veículo em que estava o vice-prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita, capotou no km 3 da BR-317, sentido Epitaciolândia/Rio Branco, na noite desta segunda-feira (27).
De acordo com informações preliminares, o acidente resultou em apenas danos materiais, e o vice-prefeito está bem.
Ainda não se sabe exatamente o que teria causado o capotamento, nem se havia outras pessoas no veículo no momento do ocorrido. Até o momento, Sérgio Mesquita preferiu não se manifestar sobre o acidente. Equipes se deslocaram até o local para prestar apoio e garantir a segurança da via.
Apesar do susto, a notícia de que o vice-prefeito passa bem trouxe alívio à população epitaciolandense. O caso segue sendo apurado para esclarecer as circunstâncias do capotamento.
Veja fotos: