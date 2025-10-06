06/10/2025
Carro é encontrado abandonado em valeta em bairro de Rio Branco; polícia investiga

O veículo acabou preso na vegetação e parcialmente submerso na água da valeta

Um carro modelo Chevrolet Onix, de cor branca e placa QWO 4I59, foi encontrado abandonado dentro de uma valeta no canteiro central do Loteamento Bonsucesso, em Rio Branco, nas primeiras horas da madrugada desta segunda-feira (6).

Veículo ficou preso na valeta que fica na rua/Foto: ContilNet

De acordo com informações de moradores e pessoas que passavam pelo local, o condutor teria perdido o controle da direção e saído da pista, invadindo o canteiro central. O veículo acabou preso na vegetação e parcialmente submerso na água da valeta. Após o acidente, o motorista deixou o local antes da chegada das autoridades.

Imagens registradas por populares e compartilhadas em grupos de WhatsApp mostram o carro danificado e atolado na lama.

A polícia vai investigar o caso/Foto: ContilNet

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado e esteve no local para isolar a área e acompanhar o trabalho de remoção do automóvel, feito com o auxílio de um guincho.

O Batalhão de Trânsito esteve no local/Foto: ContilNet

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

