Carro é encontrado abandonado em valeta em bairro de Rio Branco; polícia investiga

Um carro modelo Chevrolet Onix, de cor branca e placa QWO 4I59, foi encontrado abandonado dentro de uma valeta no canteiro central do Loteamento Bonsucesso, em Rio Branco, nas primeiras horas da madrugada desta segunda-feira (6).
De acordo com informações de moradores e pessoas que passavam pelo local, o condutor teria perdido o controle da direção e saído da pista, invadindo o canteiro central. O veículo acabou preso na vegetação e parcialmente submerso na água da valeta. Após o acidente, o motorista deixou o local antes da chegada das autoridades.
Imagens registradas por populares e compartilhadas em grupos de WhatsApp mostram o carro danificado e atolado na lama.
O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado e esteve no local para isolar a área e acompanhar o trabalho de remoção do automóvel, feito com o auxílio de um guincho.
As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.