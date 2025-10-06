06/10/2025
Casos de Família: Zé Felipe e Lucas Guedez descartam climão e posam com Christina Rocha

Escrito por Portal Leo Dias
Lucas Guedez e Zé Felipe, que haviam se afastado publicamente após o divórcio do cantor com Virginia Fonseca, voltaram a ser vistos juntos. Os dois foram flagrados na companhia da apresentadora Christina Rocha, em um registro divulgado pelo perfil Daily do Garotinho. Pouco depois, o influenciador confirmou a reaproximação ao publicar uma nova foto apenas com o filho de Leonardo, acompanhada da legenda: “Estava com saudades.”

Vale lembrar que, nos últimos meses, o influenciador digital chegou a cancelar uma viagem com o músico e publicou um desabafo nas redes que muitos interpretaram como uma indireta. Em entrevista, ele admitiu que aquela postagem era direcionada ao cantor, mas afirmou que eles conversaram depois para “baixar a tensão”.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram/@lucasguedez
O influenciador Lucas Guedez e o cantor Zé FelipeReprodução/Instagram/@lucasguedez
Reprodução/Instagram/@dailydogarotinho
Depois de climão, Zé Felipe e Lucas Guedez têm reencontroReprodução/Instagram/@dailydogarotinho
Brazil News
Virginia Fonseca e Lucas GuedezBrazil News
Portal LeoDias
Influenciador digital Lucas Guedez marcou presença na festa de 30 anos da cantora LudmillaPortal LeoDias
Rogerio Pallatta
Virginia e Lucas GuedezRogerio Pallatta

Guedez chegou a dizer, ainda, que, por causa da repercussão, foi acusado de “culpa” pelo fim do relacionamento de Zé com Virginia, algo que ele nega categoricamente.

Rumores de afastamento

Vale lembrar que a amizade de Lucas e Zé já enfrentava turbulências antes mesmo do divórcio com Virginia. Muitos seguidores apontavam que o filho do cantor Leonardo se sentia sobrecarregado com a presença constante de amigos na vida do casal.

Apesar de uma tentativa de reaproximação, o contato esfriou de vez após a separação. Desde então, eles só foram vistos juntos em raros eventos de família, deixando os fãs curiosos sobre o futuro dessa relação.

