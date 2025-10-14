14/10/2025
CDL Rio Branco lança podcast voltado ao empreendedorismo; 1º episódio aborda precificação em restaurantes

Os episódios estarão disponíveis através do canal do YouTube da CDL

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Branco (CDL) lançou o CNPJ Cast, um podcast voltado ao público empreendedor. O programa tem como objetivo discutir temas relacionados à gestão, inovação e desafios enfrentados pelo setor empresarial acreano.

A estreia do podcast ocorre nesta terça-feira (14)/Foto: Reprodução

O primeiro episódio, lançado nesta terça-feira (14), tem como tema “Precificação em Restaurantes” e é apresentado por Marcello Moura, com a participação de Paulo Felício, representante da rede de restaurantes Deck, e Rafael Barcelos, do grupo Água na Boca. Durante a conversa, os convidados compartilham experiências sobre estratégias de formação de preços, controle de custos e valorização do serviço gastronômico.

O CNPJ Cast integra as ações da CDL Rio Branco voltadas à capacitação e ao fortalecimento do comércio local. Os episódios estarão disponíveis através do canal do YouTube da CDL.

Veja o vídeo:

