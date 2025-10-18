18/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Centros acadêmicos da Ufac repudiam racismo contra estudante e exigem punição; entenda

O Centro Acadêmico de Letras Inglês também se manifestou

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Centro Acadêmico de Jornalismo Elson Martins (CAEM), junto ao Centro Acadêmico de Letras Inglês (CALI), publicou na tarde deste domingo (19), em suas redes sociais, uma nota de repúdio contra atos de racismo cometidos contra um discente do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac).

O caso envolve dois estudantes da instituição/Foto: Reprodução

Segundo a nota, o episódio ocorreu em um grupo de mensagens entre estudantes e envolveu uma discente do curso de Letras Inglês.

“O racismo é um crime e uma ferida histórica que segue sendo reaberta todas as vezes em que uma pessoa negra é desrespeitada, violentada ou ridicularizada por causa da cor da sua pele. Centros acadêmicos reafirmam que os cursos de Jornalismo e de Letras Inglês da Ufac não serão coniventes com atitudes racistas, tampouco com qualquer tentativa de silenciamento das vítimas. Racismo não é ‘brincadeira’, não é ‘opinião’ e não será tolerado”, afirmam os centros acadêmicos.

A nota ainda exige que a universidade e as entidades competentes adotem medidas para garantir a responsabilização e a reparação do dano causado. O documento lembra que o racismo é crime inafiançável e imprescritível, conforme o artigo 5º, XLII, da Constituição Federal, e em conformidade com a Lei nº 14.532/2023.

“Racismo é crime e, diante do crime, não há neutralidade!”, concluem os centros acadêmicos na publicação.

O caso reforça a necessidade de combate a práticas discriminatórias no ambiente acadêmico e o compromisso das entidades estudantis em apoiar vítimas e prevenir novas ocorrências.

Confira a nota completa na íntegra:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost