Centros acadêmicos da Ufac repudiam racismo contra estudante e exigem punição; entenda

O Centro Acadêmico de Jornalismo Elson Martins (CAEM), junto ao Centro Acadêmico de Letras Inglês (CALI), publicou na tarde deste domingo (19), em suas redes sociais, uma nota de repúdio contra atos de racismo cometidos contra um discente do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Segundo a nota, o episódio ocorreu em um grupo de mensagens entre estudantes e envolveu uma discente do curso de Letras Inglês.

“O racismo é um crime e uma ferida histórica que segue sendo reaberta todas as vezes em que uma pessoa negra é desrespeitada, violentada ou ridicularizada por causa da cor da sua pele. Centros acadêmicos reafirmam que os cursos de Jornalismo e de Letras Inglês da Ufac não serão coniventes com atitudes racistas, tampouco com qualquer tentativa de silenciamento das vítimas. Racismo não é ‘brincadeira’, não é ‘opinião’ e não será tolerado”, afirmam os centros acadêmicos.

A nota ainda exige que a universidade e as entidades competentes adotem medidas para garantir a responsabilização e a reparação do dano causado. O documento lembra que o racismo é crime inafiançável e imprescritível, conforme o artigo 5º, XLII, da Constituição Federal, e em conformidade com a Lei nº 14.532/2023.

“Racismo é crime e, diante do crime, não há neutralidade!”, concluem os centros acadêmicos na publicação.

O caso reforça a necessidade de combate a práticas discriminatórias no ambiente acadêmico e o compromisso das entidades estudantis em apoiar vítimas e prevenir novas ocorrências.

Confira a nota completa na íntegra: