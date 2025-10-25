Churrasco em família vira tragédia: mãe e namorado morrem após beber bebida adulterada

Um churrasco organizado por Jhenifer Carolina dos Santos Gomes, de 27 anos, para apresentar o novo namorado à família terminou em tragédia. Três pessoas da mesma família morreram após consumir bebida alcoólica adulterada com metanol.

Jhenifer, mãe de duas crianças — uma menina de 7 anos e um menino de 6 — levou o companheiro, Cleiton da Silva Conrado, de 25 anos, para conhecer os parentes no início de setembro. Eles estavam acompanhados da prima de Jhenifer, Josielle, e do marido dela, Daniel Antonio Francisco Ferreira, de 23 anos, quando foram comprar bebidas para a comemoração.

A confraternização, que começou em clima de alegria, teve um desfecho devastador. Josielle foi a única a não beber o produto e acabou sendo a única sobrevivente entre o grupo. Jhenifer e Cleiton foram encontrados desacordados na casa onde o evento aconteceu. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu; ele já estava sem vida quando o Samu chegou.

Daniel, marido da prima e amigo do casal, foi o primeiro a ter a intoxicação confirmada. Entre as nove vítimas fatais registradas no estado desde o início do surto, ele aparece como o quinto caso confirmado, Cleiton o sétimo e Jhenifer o nono.

A Secretaria Estadual de Saúde segue investigando 14 casos suspeitos de intoxicação por metanol. Até o momento, já são 44 confirmações — incluindo as nove mortes —, o que acende um alerta sobre os riscos das bebidas de origem desconhecida.

