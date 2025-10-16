Chuvas fazem Rio Iaco subir quase dois metros em poucas horas, e moradores ficam assustados: ‘Muita água’

O nível das águas do Rio Iaco, na altura da comunidade Nova Olinda, apresentou uma elevação considerável nas últimas 24 horas. A informação foi confirmada pelo morador Pablo, que gravou um vídeo mostrando o cenário atual.

Com a subida do rio, a navegação para os moradores das comunidades localizadas acima de Nova Olinda ficou mais fácil. Durante o período de estiagem, os ribeirinhos enfrentaram muitas dificuldades, precisando empurrar as canoas que ficavam encalhadas. Agora, com a chegada das chuvas, a realidade começa a mudar gradualmente.

“Muita água na região de Nova Olinda. O rio encheu em torno de um metro e meio”, destacou Pablo.

A comunidade de Nova Olinda fica a vários dias de viagem de embarcação do porto de Sena Madureira.

Por enquanto, a cheia registrada na região ainda não refletiu nas áreas do rio Iaco próximas ao porto da cidade. Na manhã desta quinta-feira, conforme medição da Defesa Civil, o nível das águas estava em 1,30 metro, bem abaixo da cota de alerta.