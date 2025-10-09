09/10/2025
Universo POP
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”

Cia Garatuja de Artes Cênicas apresenta espetáculo em dose dupla para comemorar o Dia das Crianças na Usina de Arte

Dia 12 de outubro, a Cia. Garatuja de Artes Cênicas convida todas as famílias para uma tarde e noite cheias de magia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Cia Garatuja de Artes Cênicas apresenta uma tarde mágica de teatro para celebrar o Dia das Crianças, dois espetáculos, um só ingresso e uma explosão de magia, risadas para toda a família! Com acessibilidade garantida através de intérprete de Libras!
No dia 12 de outubro, a Cia. Garatuja de Artes Cênicas convida todas as famílias para uma tarde e noite cheias de magia, risadas e boas reflexões na Usina de Artes João Donato. Serão dois espetáculos pelo preço de um – uma oportunidade imperdível de celebrar a data com muito teatro, diversão e mensagens importantes.

o dia 12 de outubro, a Cia. Garatuja de Artes Cênicas convida todas as famílias para uma tarde e noite cheias de magia

A programação começa às 16h30 com “Um Conto de Fadas, Nem Tão Fadas Assim”, onde duas bruxas esquecidas resolvem recontar as histórias clássicas do seu jeito irreverente. Prepare-se para gargalhar enquanto elas revelam o outro lado dos contos de fadas, em uma jornada cheia de humor e criatividade.

Às 18h, é a vez da aventura amazônica “Cobra Grande”. Um espetáculo infantojuvenil que mergulha nos mistérios da floresta, trazendo para o palco seres lendários como a própria Cobra Grande, a Mãe da Mata, o Mapinguari e o Curupira. Uma experiência que mistura encantamento, cultura e consciência ambiental.

Ingressos
Combo 2 espetáculos: R$30,00
Meia-entrada: R$15,00 (estudantes e idosos com carteirinha)
Antecipado Combo Inteira: R$20,00
PIX: 06374593000132 (CNPJ Cia. Garatuja)

Garanta já o seu ingresso e presenteie as crianças com arte, imaginação e histórias que celebram o meio ambiente, a amizade, a resistência e o amor.
Porque brincar também é aprender – e o teatro é o palco perfeito para essa aventura!
Ahhh, então já sabe!
Segue a gente lá no Instagram @ciagaratujadeartescenica/@marina.luckner
, curte, comenta e compartilha!
Vamos juntos espalhar arte e encher o mundo de cultura!

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost