Cia Garatuja de Artes Cênicas apresenta espetáculo em dose dupla para comemorar o Dia das Crianças na Usina de Arte

A Cia Garatuja de Artes Cênicas apresenta uma tarde mágica de teatro para celebrar o Dia das Crianças, dois espetáculos, um só ingresso e uma explosão de magia, risadas para toda a família! Com acessibilidade garantida através de intérprete de Libras!

No dia 12 de outubro, a Cia. Garatuja de Artes Cênicas convida todas as famílias para uma tarde e noite cheias de magia, risadas e boas reflexões na Usina de Artes João Donato. Serão dois espetáculos pelo preço de um – uma oportunidade imperdível de celebrar a data com muito teatro, diversão e mensagens importantes.

A programação começa às 16h30 com “Um Conto de Fadas, Nem Tão Fadas Assim”, onde duas bruxas esquecidas resolvem recontar as histórias clássicas do seu jeito irreverente. Prepare-se para gargalhar enquanto elas revelam o outro lado dos contos de fadas, em uma jornada cheia de humor e criatividade.

Às 18h, é a vez da aventura amazônica “Cobra Grande”. Um espetáculo infantojuvenil que mergulha nos mistérios da floresta, trazendo para o palco seres lendários como a própria Cobra Grande, a Mãe da Mata, o Mapinguari e o Curupira. Uma experiência que mistura encantamento, cultura e consciência ambiental.

Ingressos

Combo 2 espetáculos: R$30,00

Meia-entrada: R$15,00 (estudantes e idosos com carteirinha)

Antecipado Combo Inteira: R$20,00

PIX: 06374593000132 (CNPJ Cia. Garatuja)

Garanta já o seu ingresso e presenteie as crianças com arte, imaginação e histórias que celebram o meio ambiente, a amizade, a resistência e o amor.

Porque brincar também é aprender – e o teatro é o palco perfeito para essa aventura!

