CNU 2025: Acre tem o 2º maior índice de faltosos no ‘Enem dos Concursos’ em todo o país

Das 4.101 pessoas inscritas, pouco mais de 2 mil não compareceram aos locais de prova

O Acre voltou a registrar um dos piores índices de presença em provas nacionais. No Concurso Nacional Unificado (CNU) — conhecido como o “Enem dos Concursos” — o estado teve mais da metade dos inscritos ausentes, alcançando 50,3% de abstenção, o segundo maior percentual do país, segundo dados divulgados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) neste domingo (5).

Das 4.101 pessoas inscritas, pouco mais de 2 mil não compareceram aos locais de prova, que foram montados nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O Acre também se destacou por outro motivo: foi o estado com o menor número de candidatos inscritos no certame. Logo à frente aparece Roraima, com 4.833 participantes, 732 a mais.

O alto índice de faltosos repete o desempenho negativo observado em 2024, quando quase 60% dos inscritos no Acre não realizaram o exame. O CNU tem sido uma das principais portas de entrada para o serviço público federal, oferecendo 3.652 vagas para níveis médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 4 mil a R$ 16 mil.

A prova objetiva, aplicada neste domingo (5), é a primeira etapa do concurso e vai selecionar os candidatos que seguirão para a fase discursiva, marcada para 7 de dezembro. O resultado preliminar da etapa inicial deve ser divulgado em 12 de novembro, de acordo com o cronograma do MGI.

O concurso, que tem provas aplicadas simultaneamente em 228 cidades brasileiras, prevê a publicação das listas de classificação em 20 de fevereiro de 2026, com convocações de aprovados a partir de março do próximo ano.

 

