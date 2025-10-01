Cobra selvagem invade casa e causa pânico em moradora que estava dormindo no sofá

Um vídeo de câmera de segurança registrou, na semana passada, uma píton selvagem entrando em uma residência na província de Songkhla, na Tailândia. Nas imagens, a cobra se aproxima lentamente do sofá onde a moradora, Mariya, estava dormindo, chegando próxima à perna da mulher, que por pouco não foi atacada.

Após alguns minutos, Mariya desperta assustada, percebe a presença do réptil e utiliza o celular para registrar o intruso dentro de sua própria casa. O cunhado da moradora, auxiliado pelo filho de Mariya, conseguiu capturar a cobra e devolvê-la à natureza.

Especialistas lembram que, apesar do susto, pítons não são venenosas, sendo conhecidas por matarem suas presas por constrição. A presença do animal dentro da residência pode estar ligada ao clima da região, já que durante períodos quentes cobras costumam se aproximar de áreas habitadas em busca de alimento.