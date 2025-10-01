Cobra selvagem invade casa e causa pânico em moradora que estava dormindo no sofá

01/10/2025
Um vídeo de câmera de segurança registrou, na semana passada, uma píton selvagem entrando em uma residência na província de Songkhla, na Tailândia. Nas imagens, a cobra se aproxima lentamente do sofá onde a moradora, Mariya, estava dormindo, chegando próxima à perna da mulher, que por pouco não foi atacada.

Câmera de segurança flagra momento em que cobra se aproxima de moradora dormindo/Foto: Reprodução

Após alguns minutos, Mariya desperta assustada, percebe a presença do réptil e utiliza o celular para registrar o intruso dentro de sua própria casa. O cunhado da moradora, auxiliado pelo filho de Mariya, conseguiu capturar a cobra e devolvê-la à natureza.

Especialistas lembram que, apesar do susto, pítons não são venenosas, sendo conhecidas por matarem suas presas por constrição. A presença do animal dentro da residência pode estar ligada ao clima da região, já que durante períodos quentes cobras costumam se aproximar de áreas habitadas em busca de alimento.

