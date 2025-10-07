07/10/2025
Universo POP
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais

Coluna da Kelly Kley: Gaby Dobbins desfila para a Chloé na PFW 

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Acreana brilha em Paris: Gaby Dobbins desfila para a Chloé na PFW 


A modelo acreana Gaby Dobbins brilhou na passarela internacional neste domingo, durante o desfile da grife Chloé, na prestigiada Paris Fashion Week (PFW). Com seu carisma e elegância marcantes, Gaby encantou o público e os olhares atentos da indústria da moda.

A jovem tem se destacado no cenário internacional e já é disputada por grandes marcas de luxo, consolidando seu nome entre os novos rostos promissores da moda global.

O desfile foi assinado pela designer Chemena Kamali, com direção de moda de Elodie David Touboul e casting de Piergiorgio Del Moro. A trilha sonora ficou por conta da artista Caroline Polachek, que completou o espetáculo com uma atmosfera sofisticada e contemporânea.

GLAMOUR 

No glamour desta semana o querido Celso Juliano em momento especial ao lado  da talentosa Marília Tavares, que encantou o público com um show simplesmente maravilhoso na ExpoQuinari no sábado, dia 4.

Mega  promoção na Loh & Rose Stores 

A loja Loh & Rose Stores está com uma imperdível promoção : 40% de desconto nas compras à vista!

São lindos looks, com qualidade e estilo, perfeitos para renovar o guarda – roupa com muito bom gosto. Mas atenção a promoção vai até o dia 15 de outubro! Não perca a chance de garantir suas peças favoritas com aquele precinho especial.

@lr.storeac

A loja está localizada na Galeria Bessa, rua Rio de Janeiro nº 294 sala 17

26 Anos de  K&K  Bijoux 

Já está em mãos desta colunista o convite para celebrar os 26 anos da K&K Bijoux, marca querida e referência  em estilo e bom gosto. A comemoração acontece na próxima sexta- feira, dia 10, na K&K da Cerâmica, e promete reunir clientes, amigos e admiradores da marca em um dia repleto de charme, brilho e muitas novidades.

 

Via Expressa Connection: Uma Noite de Nostalgia e Sucesso na Maison Borges 

Aconteceu na Maison Borges mais uma edição do Via Expressa Connection, um verdadeiro túnel do tempo que fez o público reviver os tempos gloriosos da Boate Via Expressa e do tradicional Mingal Dançante da Via. No comando das pick-ups, os DJs Elves Araruna e Jean Ney embalaram a pista com os maiores sucessos dos anos 90, enquanto a atração nacional, o casal de DJs Duo Mega, fez todos dançarem ao som inesquecível dos anos 70 e 80.

Casa lotada, música de qualidade, ar-condicionado perfeito, atendimento impecável e bebidas geladas uma noite para ficar na história.

Esta colunistas com os Djs Elves Araruna , Adelino Mega, Sandra Marques e o empresário Athos Borges.

O casal Duo Mega Dj com os Djs Elves Araruna e Jean Ney

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost