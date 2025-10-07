Coluna da Kelly Kley: Gaby Dobbins desfila para a Chloé na PFW 

Acreana brilha em Paris: Gaby Dobbins desfila para a Chloé na PFW



A modelo acreana Gaby Dobbins brilhou na passarela internacional neste domingo, durante o desfile da grife Chloé, na prestigiada Paris Fashion Week (PFW). Com seu carisma e elegância marcantes, Gaby encantou o público e os olhares atentos da indústria da moda.

A jovem tem se destacado no cenário internacional e já é disputada por grandes marcas de luxo, consolidando seu nome entre os novos rostos promissores da moda global.

O desfile foi assinado pela designer Chemena Kamali, com direção de moda de Elodie David Touboul e casting de Piergiorgio Del Moro. A trilha sonora ficou por conta da artista Caroline Polachek, que completou o espetáculo com uma atmosfera sofisticada e contemporânea.

GLAMOUR

No glamour desta semana o querido Celso Juliano em momento especial ao lado da talentosa Marília Tavares, que encantou o público com um show simplesmente maravilhoso na ExpoQuinari no sábado, dia 4.

Mega promoção na Loh & Rose Stores

A loja Loh & Rose Stores está com uma imperdível promoção : 40% de desconto nas compras à vista!

São lindos looks, com qualidade e estilo, perfeitos para renovar o guarda – roupa com muito bom gosto. Mas atenção a promoção vai até o dia 15 de outubro! Não perca a chance de garantir suas peças favoritas com aquele precinho especial.

A loja está localizada na Galeria Bessa, rua Rio de Janeiro nº 294 sala 17

26 Anos de K&K Bijoux

Já está em mãos desta colunista o convite para celebrar os 26 anos da K&K Bijoux, marca querida e referência em estilo e bom gosto. A comemoração acontece na próxima sexta- feira, dia 10, na K&K da Cerâmica, e promete reunir clientes, amigos e admiradores da marca em um dia repleto de charme, brilho e muitas novidades.

Via Expressa Connection: Uma Noite de Nostalgia e Sucesso na Maison Borges

Aconteceu na Maison Borges mais uma edição do Via Expressa Connection, um verdadeiro túnel do tempo que fez o público reviver os tempos gloriosos da Boate Via Expressa e do tradicional Mingal Dançante da Via. No comando das pick-ups, os DJs Elves Araruna e Jean Ney embalaram a pista com os maiores sucessos dos anos 90, enquanto a atração nacional, o casal de DJs Duo Mega, fez todos dançarem ao som inesquecível dos anos 70 e 80.

Casa lotada, música de qualidade, ar-condicionado perfeito, atendimento impecável e bebidas geladas uma noite para ficar na história.

Esta colunistas com os Djs Elves Araruna , Adelino Mega, Sandra Marques e o empresário Athos Borges.

O casal Duo Mega Dj com os Djs Elves Araruna e Jean Ney