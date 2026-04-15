A proposta do casal é oferecer uma experiência afetiva, com comida feita com carinho e identidade

Diretamente do Acre para um dos destinos mais paradisíacos do Brasil, o casal José Farrapo e Alexandra vem conquistando turistas e internautas com uma proposta diferenciada de hospedagem. Proprietários da pousada Suítes Cantinho do Zé Milagres, eles têm chamado atenção ao unir conforto, acolhimento e uma experiência gastronômica única.

Localizada na badalada e encantadora praia de São Miguel dos Milagres, em Alagoas, a pousada se destaca não apenas pela estrutura aconchegante, mas principalmente pelo café da manhã que tem viralizado nas redes sociais. O motivo? Um cardápio totalmente inspirado na culinária acreana, trazendo sabores autênticos da região Norte para o litoral nordestino.

Entre os pratos servidos, os hóspedes podem desfrutar de delícias típicas que proporcionam uma verdadeira viagem cultural e gastronômica. A iniciativa tem agradado em cheio turistas de todas as partes do Brasil, especialmente os acreanos que visitam o destino e encontram ali um pedacinho de casa.

A proposta do casal vai além da hospedagem: é oferecer uma experiência afetiva, com comida feita com carinho e identidade. Esse diferencial tem sido um dos grandes responsáveis pelo sucesso e pela crescente popularidade da pousada.

Para quem está planejando conhecer o cenário paradisíaco de São Miguel dos Milagres, agora já sabe onde se hospedar com conforto e ainda saborear uma culinária especial.

E tem vantagem: diga que viu esta matéria na coluna e garanta um descontinho especial na sua estadia!

Contato: 82- 98236-7560

@cantinhodozemilagres

Elegância e estilo marcam lançamento da Loh & Rose Stores na Galeria Bessa

A empresária Rose Montilha recebeu clientes e convidados na última sexta-feira, dia 10, para o lançamento da nova coleção da Loh & Rose Stores. O evento apresentou peças cheias de charme, elegância e muito bom gosto, encantando todos os presentes.

A coleção traz opções modernas e acessíveis, reforçando a proposta da marca de oferecer estilo sem pesar no bolso. Uma excelente oportunidade para quem deseja se vestir bem pagando pouco.

A loja está localizada na Galeria Bessa, na Rua Rio de Janeiro, e já está com as novidades disponíveis ao público.

Tacacá do Toinho: Tradição e Sabor no Coração do Mercado do Bosque

Se você está em Rio Branco e procura uma experiência gastronômica autêntica, o Tacacá do Toinho é parada obrigatória. Reconhecido como um dos melhores da cidade, o local já conquistou clientes fiéis com seu sabor marcante e preparo tradicional.

Localizado no Mercado do Bosque, o Tacacá do Toinho vai muito além do prato que lhe dá nome. Por lá, você também pode saborear delícias típicas como o charuto no tucupi, o charuto ao molho, o irresistível caldo de mocotó, além de sopas quentinhas e cocadas que completam a experiência com um toque doce.

Com um ambiente simples e acolhedor, o espaço valoriza a culinária regional e mantém viva a tradição dos sabores amazônicos.

Contato: 68 99994-3049

Aniversário animado no campo

No último sábado (11), Nely celebrou mais um ano de vida em grande estilo, reunindo familiares e amigos em seu sítio, localizado na estrada Transacreana. O encontro foi marcado por muita alegria, deliciosa feijoada, churrasco caprichado, boa música e conversas animadas, em um ambiente acolhedor e cheio de boas energias. A comemoração foi um verdadeiro sucesso, refletindo o carinho e a amizade que cercam a aniversariante.

Atriz acreana Brendha Haddad celebra novo ciclo ao lado da família em Rio Branco

A atriz acreana Brendha Haddad comemorou a chegada de um novo ciclo no último domingo, 12, em uma celebração marcada por carinho e proximidade familiar. Atualmente residindo no Rio de Janeiro, a artista fez questão de estar em Rio Branco para dividir a data especial com seus entes queridos.

A comemoração aconteceu de forma intimista, reunindo familiares em um ambiente acolhedor e repleto de afeto. Entre sorrisos, abraços e momentos de gratidão, Brendha celebrou mais um ano de vida cercada de amor e boas energias.

A atriz, que vem consolidando sua carreira fora do estado, mantém fortes laços com suas raízes acreanas e sempre que possível retorna à terra natal para compartilhar momentos importantes com a família.

Botox Day: presente especial para o Dia das Mães

Neste Dia das Mães, que tal se presentear com mais autoestima e cuidado? A Estetic Face preparou uma promoção imperdível para você: o Botox Day. É a oportunidade perfeita para dar aquele upgrade no visual e realçar ainda mais a sua beleza.

Aproveite essa condição especial pensada para celebrar você, que merece se sentir ainda mais confiante e radiante. Não deixe para depois venha conferir e transforme o seu dia em um momento de renovação!

Magia do Atelier promove curso de decapagem em vidros e abre nova turma após sucesso

No último dia 11 de abril, a Magia do Atelier realizou um curso de decapagem em peças de vidro, reunindo participantes interessados em aprender a técnica artesanal que transforma e personaliza superfícies com delicadeza e criatividade. O encontro foi marcado por momentos de aprendizado, troca de experiências e bem-estar.

Devido à grande procura e ao sucesso da primeira edição, uma nova turma já está confirmada para o dia 18 de abril. A proposta é oferecer mais uma manhã dedicada ao conhecimento e à terapia ocupacional, proporcionando aos participantes uma experiência relaxante e enriquecedora.

A atividade será conduzida por Lana Mazerhane, que compartilhará técnicas e orientações práticas durante o curso.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (68) 98104-7484.

Mayara Carvalho celebra aniversário ao lado de familiares e amigos

A advogada Mayara Carvalho comemorou mais um ano de vida no último domingo, dia 12, em um momento marcado por alegria e boas companhias. A celebração reuniu familiares e amigos, que prestigiaram a aniversariante em uma data especial. A coluna registra a ocasião e deseja parabéns, com votos de felicidade, saúde e muitas conquistas.

Samba do Point agita véspera de feriado com Brunno Damasceno

Na próxima quarta-feira, dia 30 de abril, véspera de feriado, acontece mais uma edição do tradicional Samba do Point, que promete reunir música de qualidade, animação e um público vibrante. O evento contará com a apresentação de Brunno Damasceno, garantindo um repertório envolvente para quem aprecia o melhor do samba.

Consolidado como um dos encontros mais aguardados, o Samba do Point é conhecido pelo ambiente descontraído, cerveja gelada, gente bonita e animada, além de uma culinária especial que já é marca registrada do Point do Pato. A expectativa é de casa cheia para mais uma noite de celebração e boa energia.

Semana Fashion Revolution 2026

De 22 a 28 de abril, acontece a Semana Fashion Revolution, um movimento global que convida a sociedade a repensar a moda a partir de práticas mais éticas, transparentes e sustentáveis.

Com o tema “Fortalecer ecossistemas da moda”, a edição de 2026 reforça a importância de conexões locais, valorização de saberes e construção de uma cadeia mais justa para todos.

Durante a semana, diversas atividades serão realizadas para informar, inspirar e engajar pessoas na transformação da indústria da moda.

Junte-se a esse movimento e faça parte da revolução!

Auto Posto Amapá celebra 20 anos com promoção e sorteio de prêmios

O Auto Posto Amapá está comemorando duas décadas de atuação com a promoção “Show de Prêmios”, que promete movimentar clientes ao longo de todo o ano. A campanha celebra os 20 anos do posto oferecendo prêmios atrativos, incluindo um carro zero quilômetro, uma moto zero quilômetro e 18 vales-combustível no valor de R$ 500 cada.

Para participar, os clientes precisam abastecer a partir de R$ 50, garantindo assim um cupom para concorrer aos sorteios. A iniciativa busca valorizar a fidelidade dos consumidores e reforçar o compromisso do posto com a qualidade dos serviços prestados.

A promoção já está em andamento e, neste sábado, dia 18, será realizado mais um sorteio, aumentando a expectativa entre os participantes.