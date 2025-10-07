07/10/2025
Com Bocalom e Alysson fora do Acre, Joabe Lira comanda a prefeitura de Rio Branco; veja detalhes

A substituição segue o que determina a Lei Orgânica do Município, que estabelece a linha sucessória

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, está exercendo interinamente o cargo de prefeito da capital acreana desde a última segunda-feira (6).

Joabe Lira é presidente da Câmara Municipal Foto: ContilNet

A mudança temporária ocorre em razão da viagem do prefeito Tião Bocalom (PL) a Campinas (SP) e da ausência do vice-prefeito Alysson Bestene (PP), que também cumpre agenda fora do estado. Durante esse período, Joabe Lira responde oficialmente pela administração municipal, desempenhando as funções administrativas e institucionais do Executivo até esta terça-feira (7), quando está previsto o retorno do prefeito titular.

A substituição segue o que determina a Lei Orgânica do Município, que estabelece a linha sucessória em casos de afastamento temporário do prefeito e do vice-prefeito.

