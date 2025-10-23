Comediante acreano participa do “Histórias de Terapia” e fala sobre alagamentos para Unicef

O comediante acreano Rafael Barbosa é o protagonista do mais recente episódio do projeto “Histórias de Terapia”, iniciativa de Lucas Galdino e Alexandre Simone que visa dar voz a brasileiros de diferentes regiões, destacando suas experiências e superações. O episódio, produzido em parceria com a UNICEF, traz a história de Rafael e de sua filha, Agatha, de 6 anos, mostrando como vivem os impactos das enchentes no bairro Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Toda vez que começa a chover, Agatha entra em alerta: guarda os brinquedos, organiza os cadernos e separa suas roupas. A água entra rápido na casa onde mora com o pai, e juntos eles já perderam fogão, cama e armário em enchentes anteriores. Atualmente, usam tijolos empilhados para levantar os móveis e tentar proteger seus pertences. Mesmo assim, enfrentam longas horas presos em casa, sem luz, sem internet e, em dias de alagamento da escola, sem aula.

Cansado da situação recorrente, Rafael começou a usar o humor como forma de denúncia. Seu primeiro vídeo satirizando as enchentes viralizou, tornando-o uma voz ativa na comunidade. Além disso, organizou manifestações pacíficas para cobrar ações do poder público, enfrentando inclusive agressões e detenção durante um protesto, quando o bairro voltou a alagar.

Hoje, Rafael utiliza suas redes sociais para mostrar a realidade da Baixada da Sobral, alertando sobre os impactos ambientais, o descaso das autoridades e a falta de saneamento básico. No meio de tudo isso, também ensina à filha a importância de continuar tentando e lutando por melhorias.

O episódio completo está disponível no site historiasdeterapia.com e integra a parceria entre o UNICEF Brasil e o Histórias de Terapia, voltada para alertar sobre os efeitos das mudanças climáticas na vida de crianças e adolescentes no país.