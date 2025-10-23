23/10/2025
Comediante acreano participa do “Histórias de Terapia” e fala sobre alagamentos para Unicef

Projeto de Lucas Galdino e Alexandre Simone traz experiências de brasileiros de diferentes regiões

O comediante acreano Rafael Barbosa é o protagonista do mais recente episódio do projeto “Histórias de Terapia”, iniciativa de Lucas Galdino e Alexandre Simone que visa dar voz a brasileiros de diferentes regiões, destacando suas experiências e superações. O episódio, produzido em parceria com a UNICEF, traz a história de Rafael e de sua filha, Agatha, de 6 anos, mostrando como vivem os impactos das enchentes no bairro Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Toda vez que começa a chover, Agatha entra em alerta: guarda os brinquedos, organiza os cadernos e separa suas roupas. A água entra rápido na casa onde mora com o pai, e juntos eles já perderam fogão, cama e armário em enchentes anteriores. Atualmente, usam tijolos empilhados para levantar os móveis e tentar proteger seus pertences. Mesmo assim, enfrentam longas horas presos em casa, sem luz, sem internet e, em dias de alagamento da escola, sem aula.

Rafael Barbosa é referência artística da Baixada da Sobral/Foto: Reprodução

Cansado da situação recorrente, Rafael começou a usar o humor como forma de denúncia. Seu primeiro vídeo satirizando as enchentes viralizou, tornando-o uma voz ativa na comunidade. Além disso, organizou manifestações pacíficas para cobrar ações do poder público, enfrentando inclusive agressões e detenção durante um protesto, quando o bairro voltou a alagar.

Hoje, Rafael utiliza suas redes sociais para mostrar a realidade da Baixada da Sobral, alertando sobre os impactos ambientais, o descaso das autoridades e a falta de saneamento básico. No meio de tudo isso, também ensina à filha a importância de continuar tentando e lutando por melhorias.

O episódio completo está disponível no site historiasdeterapia.com e integra a parceria entre o UNICEF Brasil e o Histórias de Terapia, voltada para alertar sobre os efeitos das mudanças climáticas na vida de crianças e adolescentes no país.

