Comemorando 90 anos, Maurício de Sousa ganha festa intimista com tema “Turma da Mônica”

O cartunista Maurício de Sousa, criador da “Turma da Mônica”, comemorou nesta segunda-feira (27/10) seus 90 anos de idade. Em uma festa intimista realizada pelos filhos, o artista recebeu a família e os amigos próximos, o tema não poderia ser outro: “Turma da Mônica”.
Nas imagens compartilhadas nas redes sociais pelo filho, Mauro Sousa, Maurício aparece sorridente e cercado de sua família durante o parabéns. “Registros de pura felicidade no aniversário de 90 anos do meu pai, Maurício de Sousa. Nada mais lindo do que vê-lo sorrindo ao lado de sua família, rodeado de muito amor, do jeitinho que ele gosta!”, escreveu ele.
Durante todo o dia, o cartunista recebeu homenagens de diversas celebridades que, de alguma forma, estiveram presentes na trajetória de Maurício. Nomes como Giulia Benite, atriz que interpretou a personagem Mônica nos filmes e séries live-action, Xuxa, Ivete Sangalo, Marcos Veras e muitos outros.