28/10/2025
Universo POP
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri

Comemorando 90 anos, Maurício de Sousa ganha festa intimista com tema “Turma da Mônica”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
comemorando-90-anos,-mauricio-de-sousa-ganha-festa-intimista-com-tema-“turma-da-monica”

O cartunista Maurício de Sousa, criador da “Turma da Mônica”, comemorou nesta segunda-feira (27/10) seus 90 anos de idade. Em uma festa intimista realizada pelos filhos, o artista recebeu a família e os amigos próximos, o tema não poderia ser outro: “Turma da Mônica”.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais pelo filho, Mauro Sousa, Maurício aparece sorridente e cercado de sua família durante o parabéns. “Registros de pura felicidade no aniversário de 90 anos do meu pai, Maurício de Sousa. Nada mais lindo do que vê-lo sorrindo ao lado de sua família, rodeado de muito amor, do jeitinho que ele gosta!”, escreveu ele.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram @maurosousa
Maurício de Sousa comemora 90 anos em festa da Turma da MônicaReprodução: Instagram @maurosousa
Reprodução: Instagram @maurosousa
Maurício de Sousa comemora 90 anos em festa da Turma da MônicaReprodução: Instagram @maurosousa
Reprodução: Instagram @maurosousa
Maurício de Sousa e família comemorando os 90 anos do cartunistaReprodução: Instagram @maurosousa

Leia Também

Durante todo o dia, o cartunista recebeu homenagens de diversas celebridades que, de alguma forma, estiveram presentes na trajetória de Maurício. Nomes como Giulia Benite, atriz que interpretou a personagem Mônica nos filmes e séries live-action, Xuxa, Ivete Sangalo, Marcos Veras e muitos outros.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost