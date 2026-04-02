Histórico! Gladson passa faixa e Mailza se torna a segunda mulher a governar o Acre

📸 Foto Destaque: Juan Diaz, ContilNet
Em seu último ato, o governador Gladson Camelí passou a faixa governamental para a vice-governadora Mailza Assis, em uma cerimônia realizada em frente ao Palácio Rio Branco, nesta quinta-feira (2).
Com o ato, Mailza se torna a segunda mulher a assumir o comando do Executivo estadual.
Gladson ficou à frente do Governo do Estado por sete anos, entre 2019 e 2022, na primeira gestão, e 2023 a início de abril de 2026 na segunda gestão.
A posse de Mailza como governadora foi lida pelo deputado estadual Luiz Gonzaga.