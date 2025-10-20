20/10/2025
Concurso Caixa: novo edital vai oferecer 83 vagas para engenheiros em todo o Brasil

Vice-presidente da instituição confirmou a abertura do certame para reforçar o quadro técnico e valorizar o capital humano do banco

A Caixa Econômica Federal (Caixa) vai abrir um novo concurso público com 83 vagas para engenheiros em todo o país. A informação foi confirmada pelo vice-presidente de Governo do banco, José Marcos de Carvalho Araújo, durante o evento de ampliação do sistema de tratamento de esgoto da estação Dr. Hélio Seixo Britto, em Goiás, na sexta-feira (17/10).

Segundo o executivo, o novo certame reforçará o quadro de profissionais essenciais para a execução de projetos e obras estratégicas.

“Mesmo com o avanço da tecnologia e da automação, entendemos que nada substitui o capital humano. Por isso haverá um concurso para contratação de mais 83 engenheiros no Brasil, o que vai fortalecer a celeridade dos processos”, afirmou José Marcos.

A Caixa vem ampliando o uso de inteligência artificial e automação para otimizar a análise de projetos, mas, segundo a direção, a presença de profissionais qualificados é indispensável para garantir segurança técnica e agilidade nas execuções.

O último concurso da Caixa, realizado em 2024 e organizado pela Fundação Cesgranrio, abriu 4.050 vagas para cargos de níveis médio e superior, incluindo funções de engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho.

💼 Panorama do último concurso Caixa (2024)

  • Nível médio:

    • Técnico Bancário Novo: 1.600 + 400 CR

    • Técnico Bancário Novo – área de TI: 1.600 + 400 CR

  • Nível superior:

    • Médico do Trabalho: 23 + 5 CR

    • Engenheiro de Segurança do Trabalho: 17 + 5 CR

Os salários iniciais chegaram a R$ 14.915, podendo ultrapassar R$ 17 mil com benefícios. O certame contou com mais de 1,2 milhão de inscritos em todo o país.

As provas foram aplicadas no dia 26 de maio de 2024, com exceção do Rio Grande do Sul, onde foram remarcadas para 29 de setembro devido às enchentes.

A expectativa agora é que o novo edital para engenheiros seja divulgado ainda em 2025, com foco em reforçar o corpo técnico da instituição.

Resumo concurso Caixa

Fonte: Caixa Econômica Federal / Fundação Cesgranrio / Reuters / Direção Concursos
Últimas Notícias

