Concurso PF Administrativo: resultado final é homologado e convocações começam em breve

A Polícia Federal (PF) publicou, nesta quinta-feira (16), o resultado final homologado do concurso para cargos administrativos. A divulgação foi feita no Diário Oficial da União (DOU) e marca o início da etapa de convocações dos candidatos aprovados.

bandido-condenado-a-186-anos-e-preso-pela-pf-apos-uma-decada-foragido

Reprodução

De acordo com o documento, o diretor de Gestão de Pessoas da PF homologou o resultado final, que inclui as listas da avaliação biopsicossocial, do procedimento de heteroidentificação e do resultado geral do certame.

Com isso, a PF está oficialmente autorizada a iniciar o processo de nomeação e posse dos aprovados nas próximas semanas.

📅 Prazos e acesso aos resultados

 

As justificativas da banca Cebraspe para os recursos interpostos contra os resultados provisórios estarão disponíveis a partir do dia 21 de outubro de 2025, diretamente no site oficial da organizadora.

O concurso ofertou 192 vagas em cargos de níveis médio e superior, com salários iniciais de até R$ 11.070,93.

👮‍♂️ Cargos e distribuição das vagas

Nível médio:

  • Agente administrativo: 100 vagas

Nível superior:

  • Administrador: 6 vagas

  • Assistente social: 13 vagas

  • Contador: 9 vagas

  • Enfermeiro: 3 vagas

  • Médico: 35 vagas

  • Psicólogo: 6 vagas

  • Farmacêutico: 2 vagas

  • Nutricionista: 1 vaga

  • Estatístico: 4 vagas

  • Técnico em comunicação social: 3 vagas

  • Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas

💼 Déficit e panorama atual da PF

A Polícia Federal registra mais de 900 cargos vagos na área administrativa — sendo 723 apenas para o cargo de Agente Administrativo, que exige nível médio.
A expectativa é de que os aprovados comecem a ser chamados gradualmente para suprir as vacâncias ao longo dos próximos meses.

📚 Etapas do concurso

Organizado pelo Cebraspe, o concurso contou com provas objetivas e discursivas aplicadas em 29 de junho de 2025.
As avaliações cobraram conhecimentos gerais e específicos de acordo com o cargo pretendido.

O certame foi um dos mais aguardados da área administrativa federal, após um hiato de mais de 10 anos sem seleções para esses cargos na PF.

Resumo do concurso PF Administrativo

  • Banca: Cebraspe
  • Vagas: 192
  • Cargos: diversos
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Salários iniciais: até R$ 11.070,93
  • Inscrições: 29/4 até 21/5
  • Taxa de inscrição:
    • R$ 90,00 nível médio
    • R$ 110,00 nível superior
  • Provas: 29/6
  • Edital

Fonte: Diário Oficial da União, Cebraspe e Direção Concursos
✍️ Redigido por ContilNet

