Concurso PF Administrativo: resultado final é homologado e convocações começam em breve

A Polícia Federal (PF) publicou, nesta quinta-feira (16), o resultado final homologado do concurso para cargos administrativos. A divulgação foi feita no Diário Oficial da União (DOU) e marca o início da etapa de convocações dos candidatos aprovados.

De acordo com o documento, o diretor de Gestão de Pessoas da PF homologou o resultado final, que inclui as listas da avaliação biopsicossocial, do procedimento de heteroidentificação e do resultado geral do certame.

Com isso, a PF está oficialmente autorizada a iniciar o processo de nomeação e posse dos aprovados nas próximas semanas.

📅 Prazos e acesso aos resultados

As justificativas da banca Cebraspe para os recursos interpostos contra os resultados provisórios estarão disponíveis a partir do dia 21 de outubro de 2025, diretamente no site oficial da organizadora.

O concurso ofertou 192 vagas em cargos de níveis médio e superior, com salários iniciais de até R$ 11.070,93.

👮‍♂️ Cargos e distribuição das vagas

Nível médio:

Agente administrativo: 100 vagas

Nível superior:

Administrador: 6 vagas

Assistente social: 13 vagas

Contador: 9 vagas

Enfermeiro: 3 vagas

Médico: 35 vagas

Psicólogo: 6 vagas

Farmacêutico: 2 vagas

Nutricionista: 1 vaga

Estatístico: 4 vagas

Técnico em comunicação social: 3 vagas

Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas

💼 Déficit e panorama atual da PF

A Polícia Federal registra mais de 900 cargos vagos na área administrativa — sendo 723 apenas para o cargo de Agente Administrativo, que exige nível médio.

A expectativa é de que os aprovados comecem a ser chamados gradualmente para suprir as vacâncias ao longo dos próximos meses.

📚 Etapas do concurso

Organizado pelo Cebraspe, o concurso contou com provas objetivas e discursivas aplicadas em 29 de junho de 2025.

As avaliações cobraram conhecimentos gerais e específicos de acordo com o cargo pretendido.

O certame foi um dos mais aguardados da área administrativa federal, após um hiato de mais de 10 anos sem seleções para esses cargos na PF.

Resumo do concurso PF Administrativo

Banca: Cebraspe

Vagas: 192

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Salários iniciais: até R$ 11.070,93

Inscrições: 29/4 até 21/5

Taxa de inscrição: R$ 90,00 nível médio R$ 110,00 nível superior

Provas: 29/6

Edital

Fonte: Diário Oficial da União, Cebraspe e Direção Concursos

✍️ Redigido por ContilNet