Concurso PF Administrativo: resultado final é homologado e convocações começam em breve

A Polícia Federal (PF) publicou, nesta quinta-feira (16), o resultado final homologado do concurso para cargos administrativos. A divulgação foi feita no Diário Oficial da União (DOU) e marca o início da etapa de convocações dos candidatos aprovados.
De acordo com o documento, o diretor de Gestão de Pessoas da PF homologou o resultado final, que inclui as listas da avaliação biopsicossocial, do procedimento de heteroidentificação e do resultado geral do certame.
Com isso, a PF está oficialmente autorizada a iniciar o processo de nomeação e posse dos aprovados nas próximas semanas.
📅 Prazos e acesso aos resultados
As justificativas da banca Cebraspe para os recursos interpostos contra os resultados provisórios estarão disponíveis a partir do dia 21 de outubro de 2025, diretamente no site oficial da organizadora.
O concurso ofertou 192 vagas em cargos de níveis médio e superior, com salários iniciais de até R$ 11.070,93.
👮♂️ Cargos e distribuição das vagas
Nível médio:
-
Agente administrativo: 100 vagas
Nível superior:
-
Administrador: 6 vagas
-
Assistente social: 13 vagas
-
Contador: 9 vagas
-
Enfermeiro: 3 vagas
-
Médico: 35 vagas
-
Psicólogo: 6 vagas
-
Farmacêutico: 2 vagas
-
Nutricionista: 1 vaga
-
Estatístico: 4 vagas
-
Técnico em comunicação social: 3 vagas
-
Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas
💼 Déficit e panorama atual da PF
A Polícia Federal registra mais de 900 cargos vagos na área administrativa — sendo 723 apenas para o cargo de Agente Administrativo, que exige nível médio.
A expectativa é de que os aprovados comecem a ser chamados gradualmente para suprir as vacâncias ao longo dos próximos meses.
📚 Etapas do concurso
Organizado pelo Cebraspe, o concurso contou com provas objetivas e discursivas aplicadas em 29 de junho de 2025.
As avaliações cobraram conhecimentos gerais e específicos de acordo com o cargo pretendido.
O certame foi um dos mais aguardados da área administrativa federal, após um hiato de mais de 10 anos sem seleções para esses cargos na PF.
Resumo do concurso PF Administrativo
- Banca: Cebraspe
- Vagas: 192
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Salários iniciais: até R$ 11.070,93
- Inscrições: 29/4 até 21/5
- Taxa de inscrição:
- R$ 90,00 nível médio
- R$ 110,00 nível superior
- Provas: 29/6
- Edital
Fonte: Diário Oficial da União, Cebraspe e Direção Concursos
