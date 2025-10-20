20/10/2025
Universo POP
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”
Quem é o marido de Michelle Barros, acusada de traição em A Fazenda 17
Mãe de Virgínia reage a Zé Felipe encantado por Ana Castela e apaga curtida após repercussão
Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17
Cocielo é flagrado sem aliança após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki
Vídeo: Ana Castela e Zé Felipe levam bronca bem-humorada do pai da cantora durante churrasco
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre

Concurso Público: 10 editais para cargos administrativos são publicados na última semana

Vagas em todo o país contemplam todos os níveis de escolaridade e diferentes áreas de atuação no serviço público

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O mês de outubro segue movimentado para quem busca uma vaga no serviço público. Entre os dias 13 e 17 de outubro, foram publicados 10 novos editais de concursos públicos voltados para cargos administrativos, com oportunidades em todo o Brasil e para todos os níveis de escolaridade — do fundamental ao superior.

As novas seleções reforçam o ritmo de contratações no setor público e abrangem órgãos federais, estaduais e municipais, em diferentes áreas de atuação.

Navegue pelo índice

Os salários iniciais variam conforme o órgão e o nível de escolaridade, podendo chegar a R$ 9 mil, além de benefícios como auxílios alimentação, transporte e plano de saúde.

📌 Dica: Fique atento aos prazos! A maioria dos concursos está com inscrições abertas até o fim de outubro, e alguns já começam a aplicar provas em novembro.

Para acompanhar a lista completa e detalhes de cada edital, acesse o portal do Direção Concursos.

Fonte: Direção Concursos / Gov.br / Editais oficiais
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost