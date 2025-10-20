Concurso Público: 10 editais para cargos administrativos são publicados na última semana

O mês de outubro segue movimentado para quem busca uma vaga no serviço público. Entre os dias 13 e 17 de outubro, foram publicados 10 novos editais de concursos públicos voltados para cargos administrativos, com oportunidades em todo o Brasil e para todos os níveis de escolaridade — do fundamental ao superior.

As novas seleções reforçam o ritmo de contratações no setor público e abrangem órgãos federais, estaduais e municipais, em diferentes áreas de atuação.

Os salários iniciais variam conforme o órgão e o nível de escolaridade, podendo chegar a R$ 9 mil, além de benefícios como auxílios alimentação, transporte e plano de saúde.

📌 Dica: Fique atento aos prazos! A maioria dos concursos está com inscrições abertas até o fim de outubro, e alguns já começam a aplicar provas em novembro.

