16/10/2025
Concursos 2025: veja as oportunidades abertas e previstas para nível médio em todo o país

Diversos órgãos municipais, estaduais e federais devem abrir vagas com salários atrativos e chances em várias áreas

O ano de 2025 promete ser um dos mais movimentados para quem sonha com a estabilidade do serviço público. Diversos concursos públicos de nível médio estão em andamento, com editais publicados ou em fase de autorização em todo o país.

De acordo com levantamento atualizado, há centenas de vagas previstas em órgãos municipais, estaduais e federais, contemplando áreas administrativas, policiais, educacionais e técnicas.

Concursos com vagas de nível médio em andamento

Entre os principais editais já publicados ou com inscrições abertas, destacam-se:

  • Polícia Federal (PF) – Área Administrativa: resultado final homologado, com 100 vagas para agente administrativo e salário inicial de R$ 5 mil.

  • IBGE: novos certames previstos para 2025, com cargos temporários e efetivos de nível médio em todo o país.

  • Ministério da Fazenda: expectativa de concurso para técnicos administrativos.

  • Tribunais Regionais Eleitorais (TREs): unificação nacional do concurso já autorizada pelo TSE.

  • Institutos Federais e Secretarias de Educação: editais previstos para cargos técnicos e administrativos.

Salários e benefícios

Os salários para cargos de nível médio variam conforme o órgão e a função, mas podem ultrapassar R$ 7 mil em cargos federais e R$ 3 mil a R$ 5 mil em concursos estaduais e municipais.

Além da remuneração, a maioria dos certames oferece benefícios como vale-alimentação, plano de saúde, auxílio-transporte e progressão salarial.

Previsões por região

  • Norte: editais previstos para secretarias de Educação e Saúde no Acre, Amazonas e Pará.

  • Nordeste: concursos municipais e estaduais em fase de autorização, especialmente nas áreas de segurança pública e administração.

  • Centro-Oeste: novos certames do Governo de Goiás e prefeituras locais com cargos técnicos e administrativos.

  • Sudeste: destaque para concursos da Polícia Militar, TJ e prefeituras de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro.

  • Sul: editais previstos para órgãos municipais e universidades federais no Paraná e Rio Grande do Sul.

Navegue pelo índice abaixo e confira os detalhes dos Concursos Nível Médio

Fique atento às atualizações

A lista de concursos previstos e em andamento será atualizada ao longo de 2025, conforme novas autorizações forem publicadas.
O ideal é que o candidato mantenha uma rotina de estudos contínua, pois muitos editais têm sido lançados com curtos prazos de inscrição e provas próximas.

Fonte: Gran Cursos Online 
Últimas Notícias

