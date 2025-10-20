Concursos abertos oferecem milhares de vagas e salários de até R$ 32 mil

Se você sonha com uma vaga no serviço público, este é o momento de se preparar! Diversos concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o Brasil, oferecendo milhares de vagas e salários que podem chegar a R$ 32 mil.

As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade — do ensino médio ao superior — e contemplam várias áreas de atuação.

Para isso, leia a seguir a lista com os detalhes dos concursos abertos:

Para facilitar sua escolha, os editais foram organizados por setores:

👮‍♂️ Área Policial

Concursos com foco em segurança pública estão entre os mais disputados. Entre as seleções abertas estão Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal, com cargos que oferecem estabilidade e remunerações atrativas, além de benefícios adicionais.

📊 Controle e Gestão

Órgãos de auditoria, gestão pública e controladoria estão com editais em andamento. Esses cargos exigem formação superior e costumam oferecer carreira estruturada e altos salários, com oportunidades em tribunais de contas e controladorias estaduais.

💸 Área Fiscal

A área fiscal segue como uma das mais procuradas, com vagas para auditores, fiscais e analistas tributários. Salários iniciais ultrapassam os R$ 25 mil em alguns órgãos, como Receita Federal e secretarias estaduais de fazenda.

🏦 Bancários e Financeiros

Os concursos da área bancária continuam em destaque. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são exemplos de instituições que frequentemente abrem novas seleções, com cargos de nível médio e superior e benefícios robustos.

🏛️ Área Legislativa

Câmaras municipais, assembleias legislativas e o Congresso Nacional estão com editais publicados e previstos, oferecendo cargos administrativos e técnicos, com salários que podem chegar a R$ 30 mil.

🧾 Conselhos Profissionais

Diversos conselhos regionais e federais estão com seleções abertas para funções administrativas, contábeis e técnicas. Esses concursos são ideais para quem busca estabilidade e carga horária reduzida.

⚖️ Tribunais, Defensorias, Procuradorias e Ministério Público

A área jurídica segue como uma das mais promissoras, com vagas para analistas, técnicos, defensores e procuradores. Alguns editais oferecem salários iniciais acima de R$ 32 mil, além de plano de carreira consolidado.

🏥 Saúde

Prefeituras e secretarias estaduais de saúde estão com diversos concursos abertos, com oportunidades para médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e técnicos de enfermagem.

🎖️ Militares

As Forças Armadas e corporações estaduais também lançaram editais recentes para soldados, oficiais e cadetes, com formação em academias militares e remuneração progressiva.

Seja qual for sua área de interesse, o momento é ideal para planejar os estudos e garantir uma das vagas. Com salários atrativos e estabilidade profissional, os concursos seguem como um dos caminhos mais buscados pelos brasileiros.

