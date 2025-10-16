16/10/2025
Concursos administrativos oferecem mais de 5,5 mil vagas em outubro com salários de até R$ 21,6 mil

Oportunidades estão distribuídas em órgãos municipais, estaduais e federais; veja onde se inscrever

O mês de outubro de 2025 está repleto de boas notícias para quem busca uma colocação no serviço público. Ao todo, são mais de 5,5 mil vagas abertas e previstas em concursos da área administrativa em todo o país, com salários que chegam a R$ 21.635,12.

Os editais contemplam níveis médio, técnico e superior, e abrangem órgãos municipais, estaduais e federais, oferecendo oportunidades em diversas funções — desde cargos administrativos básicos até funções de gestão e planejamento.

Prova — Foto: Freepik

Fonte: Direção Concursos e ContilNet Notícias
✍️ Redigido por ContilNet

