Concursos administrativos oferecem mais de 5,5 mil vagas em outubro com salários de até R$ 21,6 mil

O mês de outubro de 2025 está repleto de boas notícias para quem busca uma colocação no serviço público. Ao todo, são mais de 5,5 mil vagas abertas e previstas em concursos da área administrativa em todo o país, com salários que chegam a R$ 21.635,12.

Os editais contemplam níveis médio, técnico e superior, e abrangem órgãos municipais, estaduais e federais, oferecendo oportunidades em diversas funções — desde cargos administrativos básicos até funções de gestão e planejamento.

Fonte: Direção Concursos e ContilNet Notícias

