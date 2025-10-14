Concursos públicos: confira 5 editais publicados nesta terça-feira

Para facilitar sua busca, reunimos 5 editais que foram publicados hoje, 14 de outubro de 2025.
- Concurso UniRio
- Concurso Sefa PR
- Concurso Amazul
- Concurso Câmara de Itirapuã (SP)
- Concurso Prefeitura de Toledo (MG)
Confira o resumo de cada seleção:
1) UniRio – Técnico-Administrativos em Educação (TAE)
-
Vagas: 127 (88 nível médio/técnico e 39 nível superior)
-
Salários iniciais: até R$ 5.967,04
-
Banca/inscrição: Instituto AOCP; inscrições de 15/10 a 10/12
-
Provas: previstas para fevereiro/2026
-
Destaques: cargos como Assistente em Administração (57) e Técnico em Enfermagem (13)
2) SEFAZ-PR – Agente Fazendário Estadual
-
Vagas: 60 imediatas (+ CR)
-
Escolaridade: nível superior em áreas como Administração, Contabilidade, Economia, Estatística e TI
-
Salário inicial: R$ 12.960,00
-
Banca/inscrição: CEBRASPE; inscrições de 03/11 a 03/12
-
Provas: jan/2026
3) AMAZUL – Amazônia Azul Tecnologias de Defesa
-
Vagas: 59 (níveis médio e superior)
-
Salários iniciais: até ~R$ 9,7 mil
-
Banca/inscrição: FGV; inscrições de 17/10 a 17/11
-
Taxa: R$ 65 (médio) e R$ 95 (superior)
-
Provas: 25/01/2026
4) Prefeitura de Guaporé/RS
-
Vagas: diversas (níveis fundamental, médio e superior)
-
Salários: R$ 1.639,00 a R$ 7.217,18
-
Banca/inscrição: Fundação La Salle; inscrições de 14/10 a 11/11
-
Taxa: R$ 46,57 a R$ 155,24 (isenção 14 a 17/10)
5) Prefeitura de Soledade/RS
-
Vagas: 63 (diversas áreas; níveis fundamental a superior)
-
Salários: R$ 1.520,34 a R$ 11.676,40
-
Banca/inscrição: Fundatec; inscrições de 14/10 a 14/11
-
Provas: 14/12/2025 (objetiva); alguns cargos com prova prática
Como escolher por onde começar?
-
Precisa de mais vagas: UniRio tem oferta ampla e múltiplos perfis.
-
Busca salário alto: SEFAZ-PR se destaca no inicial e carreira fiscal.
-
Quer estatal federal: AMAZUL traz bons salários e banca FGV.
-
Prefere concursos municipais no RS: Guaporé e Soledade abrem opções variadas com inscrições já ativas.
Fontes: UniRio (site oficial e DOU), Instituto AOCP; SEFAZ-PR (QConcursos/Folha Dir., Estratégia, Gran); AMAZUL (edital FGV); Prefeitura de Guaporé/RS (edital Fundação La Salle); Prefeitura de Soledade/RS (PCI Concursos/Fundatec). PCI Concursos+10Unirio+10Instituto AOCP+10
✍️ Redigido por ContilNet Notícias