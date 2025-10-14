14/10/2025
Concursos públicos: confira 5 editais publicados nesta terça-feira

Oportunidades para níveis médio, técnico e superior; veja vagas, salários, banca e prazos de inscrição

Para facilitar sua busca, reunimos 5 editais que foram publicados hoje, 14 de outubro de 2025.

Navegue pelo índice

Confira o resumo de cada seleção:

1) UniRio – Técnico-Administrativos em Educação (TAE)

  • Vagas: 127 (88 nível médio/técnico e 39 nível superior)

  • Salários iniciais: até R$ 5.967,04

  • Banca/inscrição: Instituto AOCP; inscrições de 15/10 a 10/12

  • Provas: previstas para fevereiro/2026

  • Destaques: cargos como Assistente em Administração (57) e Técnico em Enfermagem (13)

2) SEFAZ-PR – Agente Fazendário Estadual

  • Vagas: 60 imediatas (+ CR)

  • Escolaridade: nível superior em áreas como Administração, Contabilidade, Economia, Estatística e TI

  • Salário inicial: R$ 12.960,00

  • Banca/inscrição: CEBRASPE; inscrições de 03/11 a 03/12

  • Provas: jan/2026

3) AMAZUL – Amazônia Azul Tecnologias de Defesa

  • Vagas: 59 (níveis médio e superior)

  • Salários iniciais: até ~R$ 9,7 mil

  • Banca/inscrição: FGV; inscrições de 17/10 a 17/11

  • Taxa: R$ 65 (médio) e R$ 95 (superior)

  • Provas: 25/01/2026

4) Prefeitura de Guaporé/RS

  • Vagas: diversas (níveis fundamental, médio e superior)

  • Salários: R$ 1.639,00 a R$ 7.217,18

  • Banca/inscrição: Fundação La Salle; inscrições de 14/10 a 11/11

  • Taxa: R$ 46,57 a R$ 155,24 (isenção 14 a 17/10)

5) Prefeitura de Soledade/RS

  • Vagas: 63 (diversas áreas; níveis fundamental a superior)

  • Salários: R$ 1.520,34 a R$ 11.676,40

  • Banca/inscrição: Fundatec; inscrições de 14/10 a 14/11

  • Provas: 14/12/2025 (objetiva); alguns cargos com prova prática

Como escolher por onde começar?

  • Precisa de mais vagas: UniRio tem oferta ampla e múltiplos perfis.

  • Busca salário alto: SEFAZ-PR se destaca no inicial e carreira fiscal.

  • Quer estatal federal: AMAZUL traz bons salários e banca FGV.

  • Prefere concursos municipais no RS: Guaporé e Soledade abrem opções variadas com inscrições já ativas.

Fontes: UniRio (site oficial e DOU), Instituto AOCP; SEFAZ-PR (QConcursos/Folha Dir., Estratégia, Gran); AMAZUL (edital FGV); Prefeitura de Guaporé/RS (edital Fundação La Salle); Prefeitura de Soledade/RS (PCI Concursos/Fundatec). PCI Concursos+10Unirio+10Instituto AOCP+10

