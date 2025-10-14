Concursos públicos: confira 5 editais publicados nesta terça-feira

Para facilitar sua busca, reunimos 5 editais que foram publicados hoje, 14 de outubro de 2025.

Navegue pelo índice

Confira o resumo de cada seleção:

1) UniRio – Técnico-Administrativos em Educação (TAE)

Vagas: 127 (88 nível médio/técnico e 39 nível superior)

Salários iniciais: até R$ 5.967,04

Banca/inscrição: Instituto AOCP ; inscrições de 15/10 a 10/12

Provas: previstas para fevereiro/2026

Destaques: cargos como Assistente em Administração (57) e Técnico em Enfermagem (13)

2) SEFAZ-PR – Agente Fazendário Estadual

Vagas: 60 imediatas (+ CR)

Escolaridade: nível superior em áreas como Administração, Contabilidade, Economia, Estatística e TI

Salário inicial: R$ 12.960,00

Banca/inscrição: CEBRASPE ; inscrições de 03/11 a 03/12

Provas: jan/2026

3) AMAZUL – Amazônia Azul Tecnologias de Defesa

Vagas: 59 (níveis médio e superior )

Salários iniciais: até ~R$ 9,7 mil

Banca/inscrição: FGV ; inscrições de 17/10 a 17/11

Taxa: R$ 65 (médio) e R$ 95 (superior)

Provas: 25/01/2026

4) Prefeitura de Guaporé/RS

Vagas: diversas (níveis fundamental, médio e superior )

Salários: R$ 1.639,00 a R$ 7.217,18

Banca/inscrição: Fundação La Salle ; inscrições de 14/10 a 11/11

Taxa: R$ 46,57 a R$ 155,24 (isenção 14 a 17/10)

5) Prefeitura de Soledade/RS

Vagas: 63 (diversas áreas; níveis fundamental a superior )

Salários: R$ 1.520,34 a R$ 11.676,40

Banca/inscrição: Fundatec ; inscrições de 14/10 a 14/11

Provas: 14/12/2025 (objetiva); alguns cargos com prova prática

Como escolher por onde começar?

Precisa de mais vagas: UniRio tem oferta ampla e múltiplos perfis.

Busca salário alto: SEFAZ-PR se destaca no inicial e carreira fiscal.

Quer estatal federal: AMAZUL traz bons salários e banca FGV.

Prefere concursos municipais no RS: Guaporé e Soledade abrem opções variadas com inscrições já ativas.

Fontes: UniRio (site oficial e DOU), Instituto AOCP; SEFAZ-PR (QConcursos/Folha Dir., Estratégia, Gran); AMAZUL (edital FGV); Prefeitura de Guaporé/RS (edital Fundação La Salle); Prefeitura de Soledade/RS (PCI Concursos/Fundatec). PCI Concursos+10Unirio+10Instituto AOCP+10

✍️ Redigido por ContilNet Notícias