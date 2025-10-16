Condenado por estupro de vulnerável é capturado em operação da Polícia Civil em Mâncio Lima

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, com apoio da equipe de Mâncio Lima, realizou na manhã desta quinta-feira, 16, o cumprimento de um mandado de prisão contra um homem condenado a 12 anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido em 2016, no município de Rodrigues Alves.

Segundo informações do delegado Marcílio Laurentino, responsável pela ação, o condenado estava foragido e havia se mudado para Mâncio Lima na tentativa de escapar da Justiça. Após um trabalho conjunto de investigação e troca de informações entre as equipes, os policiais localizaram o esconderijo do acusado.

“No momento da abordagem, o indivíduo tentou enganar os policiais fornecendo um nome falso e chegou a tentar fugir, mas foi rapidamente contido pela equipe, que deu voz de prisão”, relatou o delegado.

Após a captura, o homem foi levado para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos de praxe. A Polícia Civil informou que ele será apresentado em audiência de custódia, ocasião em que a Justiça decidirá pela manutenção da prisão.