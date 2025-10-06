Confira a leitura labial dos lances polêmicos de São Paulo x Palmeiras

No último domingo (5/10), o São Paulo recebeu o Palmeiras para mais um clássico Choque-Rei no MorumBis. O Alviverde venceu por 3 x 2, de virada, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o dublador Gustavo Machado fez a leitura labial de lances polêmicos do jogo.

São Paulo X Palmeiras DUBLADO! pic.twitter.com/jte1oBU2wx — Gustavo Machado (@gustavomachadog) October 6, 2025

O primeiro lance foi um pênalti reclamado pelos jogadores do São Paulo, após Tapia ser derrubado na área. O árbitro Ramon Abatti Abel falou para os atletas: “Não. O toque ocorreu, mas é sem bola, tá?”. Ele não deu a infração e mandou o jogo seguir. Depois, Crespo exclamou: “É uma vergonha!”.

No lance seguinte, Andreas Pereira fez falta em Marcos Antônio e o juiz deu cartão amarelo para o jogador do Palmeiras. Os atletas do São Paulo reclamaram, dizendo que seria falta para vermelho. Já Ramon Abatti Abel explica: “Não teve intensidade”.

O clássico Choque-Rei teve muita repercussão após o apito final. O São Paulo emitiu nota oficial criticando decisões da arbitragem, enquanto o Palmeiras rebateu também em nota oficial criticando reclamações do lado Tricolor após a partida.