02/10/2025
Confira como ficará a tabela do IR se Senado aprovar isenção para quem ganha até R$ 5 mil

Texto irá para o Senado e se aprovado pelo Congresso Nacional, o projeto garante a isenção total do IR para os contribuintes

Em votação realizada na noite desta quarta-feira (1º), o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece a nova tabela de isenção e desconto do Imposto de Renda (IR). O texto foi encaminhado para apreciação e votação no Senado Federal.

Se aprovado pelo Congresso Nacional, o projeto garante a isenção total do IR para os contribuintes que recebem até R$ 5 mil por mês. Além disso, a proposta prevê um sistema de descontos gradativos para rendas um pouco acima dessa faixa.

Comissão do Senado aprova projeto que isenta de IR quem ganha até R$ 5 mil por mês. Foto: Reprodução

O Escalamento de Desconto

A nova tabela foi desenhada para promover alívio tributário de forma escalonada. Quem estiver acima da faixa de isenção, mas abaixo do teto de cerca de R$ 7.350, terá uma redução parcial no imposto a pagar.

Confira como ficará a aplicação dos descontos de acordo com a renda mensal e a economia anual estimada, conforme dados do Governo Federal:

Faixa de Renda Mensal O que será aplicado Economia Anual Estimada
Até R$ 5.000 Isenção total R$ 4.356,89
Até R$ 5.500 Desconto de 75% R$ 3.367,68
Até R$ 6.000 Desconto de 50% R$ 2.350,79
Até R$ 6.500 Desconto de 25% R$ 1.333,90
A partir de R$ 7.350 Aplicação da alíquota de 27,5%

Justificativa e Cobertura Fiscal

O Governo Federal justifica que a medida beneficiará milhões de brasileiros e trará um alívio financeiro para quem possui rendas mais modestas.

No entanto, para cobrir a perda de arrecadação esperada com a ampliação da faixa de isenção, o projeto aprovado pela Câmara prevê outras medidas fiscais que incidirão sobre rendas mais altas, garantindo a neutralidade fiscal da proposta.

O projeto segue agora para o Senado Federal, onde passará por nova análise e votação antes de, se aprovado, ser sancionado e entrar em vigor.

