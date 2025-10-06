Confira os gabaritos do CNU 2025; prazo para recursos termina na quarta-feira

Os 36 gabaritos preliminares das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) já estão disponíveis no site oficial da banca organizadora. O prazo para interposição de recursos sobre as questões vai até a próxima quarta-feira (8/10), e deve ser feito exclusivamente pelo portal do candidato.

A prova objetiva, aplicada no domingo (5/10), contou com quatro versões diferentes para cada bloco temático (Tipos 1, 2, 3 e 4), totalizando 36 gabaritos. Os arquivos estão disponíveis na área pública do site do concurso, juntamente com os cadernos de prova. Já a informação sobre o tipo específico de prova de cada candidato está disponível apenas na Área do Candidato, onde é possível conferir corretamente o gabarito correspondente.

As provas englobaram cargos de níveis intermediário e superior, distribuídos nas áreas de Saúde e Regulação; Seguridade Social; Infraestrutura, Engenharia e Arquitetura; Justiça e Defesa; Administração Pública e Governança; Desenvolvimento Socioeconômico; e Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.

De acordo com o cronograma, a imagem do cartão de respostas, as notas finais das provas objetivas e a convocação para a prova discursiva serão divulgadas no dia 12 de novembro. A segunda fase está marcada para 7 de dezembro. Ao todo, 436.582 candidatos participaram do CPNU 2, com uma taxa média de abstenção de 42,8% em todo o país.

Recursos

Os candidatos podem apresentar recursos contra o gabarito preliminar entre os dias 7 (a partir da 0h) e 8 de outubro (até 23h59). O edital estabelece as seguintes regras para o procedimento:

O recurso deve ser individual, fundamentado com argumentação clara e objetiva, e apresentado dentro do prazo, por meio da página oficial do CPNU.

É proibida qualquer forma de identificação do candidato no corpo do recurso, sob pena de indeferimento.

Recursos desrespeitosos, fora do prazo, enviados por e-mail, fax, via postal ou fora do formato exigido serão recusados.

A resposta aos recursos será disponibilizada exclusivamente na área do candidato, no endereço https://conhecimento.fgv.br/cpnu2.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) poderá manter, alterar ou anular questões após análise dos recursos. Caso haja alteração, a nova pontuação será aplicada a todos os candidatos de forma igualitária.

O gabarito e o resultado definitivos serão publicados após o encerramento da análise dos recursos.

Decisões finais não caberão recurso ou pedido de revisão.

Para acessar os gabaritos e outras informações, o candidato deve entrar no portal oficial do concurso:

👉 https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/noticias/2025/outubro/gabaritos-das-provas-do-cpnu-estao-disponiveis-do-site-do-concurso