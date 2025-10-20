20/10/2025
Confusão em bar: briga entre mulheres termina com garrafas arremessadas e funcionário mordido

Não se sabe se a polícia foi acionada para averiguar o ocorrido

Uma briga entre duas mulheres aconteceu por volta de 00h30, desta segunda-feira, em um bar na capital acreana. O desentendimento teria se iniciado após uma delas abordar um homem, que estava acompanhado da outra envolvida, perguntando “onde está minha mulher?”.

O desentendimento teria se iniciado após uma delas abordar um homem/Foto: Reprodução

Após o questionamento, um desentendimento entre a mulher de vestido branco e uma moça trajando uma camisa de um time de futebol se iniciou, com a segunda arremessando um copo de vidro, com cerveja dentro, em direção ao rosto da outra envolvida. Uma garrafa de cerveja foi arremessada em direção a mulher de vestido branco.

Após o começo do conflito, pessoas que acompanhavam a situação também se envolveram na confusão. Os funcionários do local interviram na situação, tentando apartar a briga. Um deles foi mordido duas enquanto tentava conter a mulher de vestido, além de ficar com machucado próximo a um dos olhos, que contava com pequeno sangramento.

Não se sabe se a polícia foi acionada para averiguar o ocorrido.

