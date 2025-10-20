20/10/2025
Confusão em reality show: participante perde o controle e agride colega

Vera Saramaga, do programa Secret Story, estapeou Dylan Fonte após o colega citar as filhas dela durante uma discussão ao vivo

A madrugada desta segunda-feira (20/10) foi marcada por tensão e confusão no reality show “Secret Story”, exibido pela TVI, em Portugal. Durante uma discussão acalorada, a participante Vera Saramaga perdeu o controle e agrediu fisicamente o colega Dylan Fonte, desferindo vários tapas em seu rosto após ele citar suas filhas durante o conflito.

Briga no reality show Secret Story da TVI (Reprodução / TVI)

Segundo o portal MAGG, o desentendimento começou quando Dylan fez comentários desrespeitosos sobre a família de outra participante, Liliana. Ao tentar defender a colega, Vera acabou se envolvendo diretamente na briga.

“Você pode ter falhado em muitas coisas, mas certamente sua mãe nunca te abandonou”, disse Vera durante o embate.

A situação piorou quando Dylan mencionou as filhas de Vera, afirmando que diria “o que quisesse, sem restrições”. Nesse momento, a participante perdeu completamente a paciência e o atacou com tapas, gritando:

“Pelas minhas filhas, ninguém mais vai pronunciar o nome delas! Posso ser eliminada, mas espero por vocês dois lá fora!”.

A atitude da participante, embora viole as regras do reality, gerou repercussão dividida nas redes sociais. Parte do público criticou a agressão física, enquanto outros manifestaram solidariedade a Vera, alegando que a reação foi motivada por provocação e falta de respeito.

A produção do programa ainda não anunciou oficialmente as medidas disciplinares que serão tomadas, mas a expulsão da participante é considerada provável, conforme o regulamento do reality.

Fonte: MAGG / TVI / Observador
✍️ Redigido por ContilNet

