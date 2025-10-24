Confusão em Rio Branco: obra é feita na rua errada e moradores interditam estrada das Placas

Na manhã desta sexta-feira (24), moradores do bairro São Francisco, em Rio Branco, realizaram um protesto e interditaram a estrada das Placas em reivindicação por melhorias na infraestrutura da região. O ato foi motivado por um erro na execução de uma obra que, segundo os moradores, deveria beneficiar outra rua do bairro.

O presidente da associação de moradores, Jason Luiz, explicou que o recurso para a Rua Édson Lima foi destinado por meio de uma emenda parlamentar do senador Alan Rick, ainda quando ele exercia o mandato de deputado federal. No entanto, a rua que acabou sendo contemplada com os serviços foi a Rua Édson Ferreira.

De acordo com Jason, os moradores procuraram o órgão responsável pela obra e foram informados de que, com base em dados do Google Maps, a via beneficiada seria a Édson Ferreira — o que, segundo os residentes, está incorreto.

Enquanto a situação não é resolvida, as obras na Rua Édson Ferreira permanecem paralisadas. O local já havia recebido serviços de raspagem e preparação para a aplicação da camada asfáltica, mas a execução foi suspensa até que haja uma decisão sobre o equívoco.

Durante o protesto, equipes do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) e do 3º Batalhão da Polícia Militar estiveram no local para garantir a segurança e evitar conflitos. Jason informou ainda que essa foi a primeira manifestação organizada pelos moradores, mas alertou que novas interdições poderão ocorrer caso o impasse não seja solucionado.