Confusão entre vizinhos vira caso de polícia: PM prende pai e filho e apreende espingarda no interior do Acre

24/10/2025
Universo POP
Na noite desta quinta-feira (23) o 8º Batalhão da Polícia Militar atendeu uma ocorrência no ramal dos terçados, BR-364, entre Sena Madureira e Rio Branco. No final das contas, uma arma de fogo foi apreendida e dois infratores conduzidos para a Unidade de Segurança Pública.

Pai e filho foram presos em flagrante/Foto: Reprodução

Segundo informações, houve uma briga entre vizinhos no referido ramal. Em determinado momento, um deles teria efetuado disparo de arma de fogo, provavelmente para o alto. A PM foi acionada e logrou êxito na apreensão da espingarda, bem como, conseguiu identificar os autores. Pai e filho foram presos em flagrante.

Os acusados irão responder por porte ilegal de arma de fogo, ameaça e lesão corporal.

