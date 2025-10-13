Consumo em bares e restaurantes do Acre diminui após crescimento registrado em julho

As vendas em bares e restaurantes do Acre registraram queda de 2,2% em agosto de 2025, segundo o Índice Abrasel-Stone, ferramenta que acompanha mensalmente o desempenho do setor de alimentação fora do lar. Em julho, por outro lado, o mercado havia apresentado crescimento de 3%, mostrando instabilidade no setor nos últimos 12 meses. No mesmo período do ano passado, o índice havia fechado positivo, em 5,6%.

Especialistas indicam que dois fatores principais explicam o recuo no Acre: o elevado comprometimento da renda das famílias com dívidas, que chega a 27,56%, e a inflação de “Alimentação Fora do Domicílio”, que acumulou alta de 8,5% nos últimos 12 meses. Esses elementos impactam diretamente o consumo em bares e restaurantes, refletindo no desempenho financeiro do setor.

O Índice Abrasel-Stone foi criado para fornecer a empreendedores dados confiáveis e atualizados sobre o comportamento do mercado de alimentação fora do lar. Ele acompanha mensalmente a variação das vendas em bares, restaurantes e similares, utilizando informações financeiras da Stone em 24 estados do Brasil.

No panorama nacional, o segundo mês consecutivo de crescimento mais expressivo foi registrado na região Nordeste, com destaque para o Maranhão, que cresceu 10,6%. Em seguida aparecem o Rio Grande do Norte (4,7%) e Goiás (4,2%). Por outro lado, os recuos mais significativos ocorreram em Santa Catarina (-7,5%), Pará (-5,7%) e Rio Grande do Sul (-5,4%), evidenciando a desigualdade regional no desempenho do setor.

Apesar de alguns estados mostrarem sinais de recuperação, mercados regionais como o Acre seguem enfrentando desafios, reforçando a necessidade de estratégias voltadas para contornar os impactos da inflação e o endividamento das famílias.