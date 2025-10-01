ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real

A tecnologia tem avançado e tornado a comunicação cada vez mais simples para grande parte da população. O WhatsApp, um dos aplicativos mais utilizados para a troca de mensagens, passou por uma atualização e introduziu a ferramenta “Canais”, destinada à transmissão unidirecional. Essa funcionalidade permite que os administradores enviem textos, fotos, vídeos, figurinhas, enquetes e links.

A novidade, lançada em setembro, já é utilizada por diversos jornais, e o ContilNet Notícias também está presente nos Canais do WhatsApp. Se você deseja receber notícias do Acre, do Brasil e do mundo diretamente no seu celular, pode acessar um canal por meio de links de convite enviados em conversas, e-mails ou publicados online.

Como entrar no canal do ContilNet Notícias no WhatsApp?

Basta clicar aqui para seguir o canal. Não se esqueça de ativar o sininho no alto da tela para receber notificações sempre que uma notícia nova for publicada.

Comunidade ContilNet no WhatsApp

Além dos Canais, o ContilNet também possui uma comunidade no WhatsApp, onde todas as matérias são enviadas em tempo real para informar melhor a população. Para participar, clique GRUPO 1, GRUPO 2, GRUPO 3, GRUPO 4 ou GRUPO 5.

As comunidades fazem parte de uma atualização do WhatsApp que facilita a conexão entre grupos importantes para os usuários. Ao entrar em uma comunidade, é possível navegar facilmente entre diferentes grupos e acessar as informações necessárias no momento certo. Administradores podem enviar atualizações importantes para todos os participantes simultaneamente.