Coreógrafa Leyd Dhay representa o Acre no Encontro de Noivas Juninas, em Campina Grande

20/10/2025
Leyd Dhay, representante da Junina Manguaça, de Sena Madureira, no Acre, brilhou no 11º Encontro de Noivas Juninas do Brasil, realizado em Campina Grande (PB). O evento reuniu grupos de todo o país, mas foi a presença da jovem acreana que chamou atenção do público e da imprensa.

Com sua performance, Leyd Dhay colocou Sena Madureira e o Acre no mapa nacional das festas juninas | Foto: Reprodução

Com um traje de noiva junina elaborado, cheio de detalhes artesanais e elementos típicos da tradição acreana, Leyd Dhay levou cores, cultura e identidade do Acre ao maior São João do mundo. Sua participação foi marcada por aplausos e elogios, mostrando a força e a dedicação da Junina Manguaça.

Traje de noiva junina com elementos tradicionais destaca riqueza cultural do Acre/Foto: Cedida

“Participar desse evento foi emocionante. Representar minha cidade, meu estado e a Junina Manguaça é motivo de muito orgulho. Cada aplauso mostrou que a cultura junina do Acre também tem seu espaço e sua força”, afirmou Leyd Dhay, emocionada.

A acreana mostrou todo seu brilho no encontro | Foto: Reprodução

O encontro, que celebra o casamento simbólico das noivas juninas, também promove intercâmbio cultural entre grupos de diferentes regiões do Brasil. No entanto, foi a representação acreana que conquistou os olhares, destacando a diversidade e a riqueza da cultura do Norte.

Desfile proporciona intercâmbio cultural entre grupos de todas as regiões do país/Foto: Cedida

Com sua performance, Leyd Dhay colocou Sena Madureira e o Acre no mapa nacional das festas juninas, reafirmando a importância de valorizar e divulgar as tradições culturais da região Norte do país.7

 

