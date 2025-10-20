Coreógrafa Leyd Dhay representa o Acre no Encontro de Noivas Juninas, em Campina Grande

Leyd Dhay, representante da Junina Manguaça, de Sena Madureira, no Acre, brilhou no 11º Encontro de Noivas Juninas do Brasil, realizado em Campina Grande (PB). O evento reuniu grupos de todo o país, mas foi a presença da jovem acreana que chamou atenção do público e da imprensa.

Com um traje de noiva junina elaborado, cheio de detalhes artesanais e elementos típicos da tradição acreana, Leyd Dhay levou cores, cultura e identidade do Acre ao maior São João do mundo. Sua participação foi marcada por aplausos e elogios, mostrando a força e a dedicação da Junina Manguaça.

“Participar desse evento foi emocionante. Representar minha cidade, meu estado e a Junina Manguaça é motivo de muito orgulho. Cada aplauso mostrou que a cultura junina do Acre também tem seu espaço e sua força”, afirmou Leyd Dhay, emocionada.

O encontro, que celebra o casamento simbólico das noivas juninas, também promove intercâmbio cultural entre grupos de diferentes regiões do Brasil. No entanto, foi a representação acreana que conquistou os olhares, destacando a diversidade e a riqueza da cultura do Norte.

Com sua performance, Leyd Dhay colocou Sena Madureira e o Acre no mapa nacional das festas juninas, reafirmando a importância de valorizar e divulgar as tradições culturais da região Norte do país.