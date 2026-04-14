ContilNet teve acesso a um documento que detalha alterações em cargos estratégicos da Saúde

O deputado estadual Adailton Cruz (UB) confirmou, nesta terça-feira (14), que indicou o nome da líder sindical Alesta Costa para assumir um cargo na Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). A declaração ocorre em meio a mudanças promovidas pelo novo secretário da pasta, José Bestene, que iniciou uma reformulação na estrutura da rede estadual.

O ContilNet teve acesso a um documento que detalha alterações em cargos estratégaIicos da Saúde, incluindo diretorias e gerências de unidades. Na lista, Alesta aparece como nova gerente-geral da Maternidade Bárbara Heliodora, uma das principais unidades de atendimento materno-infantil do estado.

Durante entrevista, Adailton destacou o histórico profissional da sindicalista e afirmou que sempre defendeu a ocupação de cargos por servidores com experiência na área.

“É importante deixar claro que a Alesta tem um histórico na saúde, é servidora de carreira. Eu sempre defendi que esses espaços sejam ocupados por quem conhece de fato a realidade”, afirmou.

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O parlamentar também comentou o fato de Alesta ter sido, por anos, uma voz crítica da gestão estadual da saúde.

“Agora é exatamente o momento de quem tanto critica, inclusive eu sou crítico em alguns pontos, de ter a oportunidade de apresentar um trabalho. Vamos acompanhar e espero que a gente tenha um bom resultado”, disse.

Adailton ressaltou ainda que a escolha para a função específica na maternidade partiu da equipe de governo, embora tenha havido diálogo prévio sobre a participação da sindicalista na gestão.

“Tivemos uma conversa prévia, sim. Não tenho por que esconder. Trabalhamos para que ela tivesse um espaço de gestão. Não era necessariamente na maternidade, essa decisão foi da equipe de governo”, explicou.