Corinthians conquista sexta Libertadores feminina após vitória nos pênaltis sobre o Deportivo Cali

O Corinthians se sagrou campeão da Conmebol Libertadores feminina pela sexta vez, sendo o terceiro título consecutivo, ao vencer o Deportivo Cali por 5 a 3 nos pênaltis, neste sábado (18), no estádio Florencio Sola, na Argentina.
O empate sem gols prevaleceu durante os 90 minutos, com o Corinthians apresentando leve superioridade no primeiro tempo. Aos 13 minutos, Érika cabeceou, mas a goleira Agudelo defendeu. Aos 21, Duda Sampaio arriscou de fora da área, e a arqueira colombiana novamente evitou o gol. No fim da etapa inicial, Érika chegou a marcar após rebote dentro da área, mas o VAR anulou o lance por impedimento de Vic Albuquerque.
No segundo tempo, o Corinthians começou ditando o ritmo, enquanto o Deportivo Cali se fechou para explorar contra-ataques. A equipe colombiana cresceu na reta final e, aos 34 minutos, Jaqueline salvou em cima da linha após escanteio, evitando um gol olímpico das adversárias.
Nos pênaltis, Gabi Zanotti abriu para o Timão, Paola García deixou tudo igual, e Vic Albuquerque marcou para o Corinthians. Ibargüen desperdiçou a cobrança, Thaís Ferreira converteu, Aponzá marcou para o Cali, Mariza anotou, Perlaza descontou, e Jhonson converteu a última cobrança para garantir o título às Brabas.
Com a conquista, o Corinthians recebeu US$ 2 milhões (R$ 10 milhões) da Conmebol, além de US$ 50 mil pela participação, e garantiu vaga na primeira edição do Mundial de Clubes feminino, marcado para janeiro de 2026.
O resultado confirma a hegemonia do clube paulista na competição e reforça o sucesso do time nas últimas temporadas da Libertadores feminina.