Corpo de professor foi encontrado em cova rasa; acusado confessou o crime e foi preso

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (1º), um suspeito de envolvimento no desaparecimento do professor de dança e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Régis”, em Epitaciolândia. O corpo da vítima foi localizado após o depoimento do investigado.

Régis estava desaparecido desde a última quinta-feira (25), quando atravessou a fronteira em direção à Bolívia. As buscas ganharam força na terça-feira (30), quando o carro dele foi encontrado abandonado em um ramal próximo à comunidade de Villa Rosário, em território boliviano, a cerca de 16 quilômetros de Cobija. A região, conhecida como “Barzola”, é monitorada por autoridades por ser utilizada por criminosos.

Com base nas informações obtidas, os policiais localizaram o suspeito e o conduziram à delegacia. Durante o interrogatório, ele confessou o crime e indicou o local onde havia enterrado o corpo, em uma cova rasa no loteamento Saraiva, em Epitaciolândia.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Técnica e da própria Polícia Civil foram ao endereço e confirmaram a localização de um corpo, que será submetido a exames periciais para a identificação oficial.

O delegado Alex Danny, responsável pelo caso, deve se pronunciar oficialmente nas próximas horas. O suspeito permanece preso na delegacia de Epitaciolândia, enquanto a Polícia Civil dá continuidade às investigações.