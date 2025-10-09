09/10/2025
Universo POP
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”

CPMI do INSS decide convocar irmão de Lula para depor sobre irregularidades em descontos de aposentados

O relator afirmou que a oitiva de Frei Chico é fundamental para esclarecer o papel da entidade sindical e a eventual participação de seus dirigentes nas irregularidades apontadas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), anunciou que o irmão do presidente Lula, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, será convocado para prestar depoimento ao colegiado. Frei Chico ocupa o cargo de vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), entidade citada pela Polícia Federal (PF) nas investigações sobre descontos associativos ilegais em benefícios previdenciários.

Frei Chico ocupa o cargo de vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi)/Foto: Reprodução

Segundo Gaspar, a convocação ocorre após o presidente do Sindnapi, Milton Baptista de Souza Filho, ter obtido habeas corpus do Supremo Tribunal Federal (STF), garantindo-lhe o direito de permanecer em silêncio durante seu depoimento na CPMI. O relator afirmou que a oitiva de Frei Chico é fundamental para esclarecer o papel da entidade sindical e a eventual participação de seus dirigentes nas irregularidades apontadas.

A CPMI, instalada para apurar fraudes e cobranças indevidas nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), deve retomar as audiências ainda neste mês. O colegiado busca identificar possíveis esquemas envolvendo sindicatos, associações e empresas que realizaram descontos não autorizados em aposentadorias e pensões de segurados.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost