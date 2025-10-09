CPMI do INSS decide convocar irmão de Lula para depor sobre irregularidades em descontos de aposentados

O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), anunciou que o irmão do presidente Lula, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, será convocado para prestar depoimento ao colegiado. Frei Chico ocupa o cargo de vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), entidade citada pela Polícia Federal (PF) nas investigações sobre descontos associativos ilegais em benefícios previdenciários.

Segundo Gaspar, a convocação ocorre após o presidente do Sindnapi, Milton Baptista de Souza Filho, ter obtido habeas corpus do Supremo Tribunal Federal (STF), garantindo-lhe o direito de permanecer em silêncio durante seu depoimento na CPMI. O relator afirmou que a oitiva de Frei Chico é fundamental para esclarecer o papel da entidade sindical e a eventual participação de seus dirigentes nas irregularidades apontadas.

A CPMI, instalada para apurar fraudes e cobranças indevidas nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), deve retomar as audiências ainda neste mês. O colegiado busca identificar possíveis esquemas envolvendo sindicatos, associações e empresas que realizaram descontos não autorizados em aposentadorias e pensões de segurados.