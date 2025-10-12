12/10/2025
Criança de 6 anos fica gravemente ferida e é intubada após pular de carro em movimento no Acre

Menino apresenta sinais de trauma craniano e foi intubado antes de ser levado ao hospital

Uma criança de aproximadamente 6 anos sofreu um grave acidente na tarde deste sábado (11), após, segundo relato do pai, pular de um carro em movimento no Ramal 3, localizado na zona rural do município. O incidente ocorreu por volta do meio-dia.

De acordo com informações repassadas pela equipe de socorro, a criança não resistiu ao impacto da queda, caindo desacordada ainda no local. Quando os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram, a vítima apresentava sinais de lesões graves, incluindo otorragia (sangramento pelo ouvido), indicativo de possível trauma craniano, e epistaxe (sangramento nasal).

Equipe do SAMU realizou atendimento de emergência e encaminha vítima para o Pronto-Socorro de Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

Foram realizados todos os exames físicos e testes neurológicos iniciais no local. Durante o atendimento, a equipe médica observou um rebaixamento progressivo no nível de consciência da criança, o que exigiu a intubação imediata para preservar suas funções vitais.

A vítima foi encaminhada entubada ao Pronto-Socorro de Cruzeiro do Sul, apresentando saturação de oxigênio em 100%, onde será avaliada por uma equipe de neurologia para exames mais aprofundados e definição do quadro clínico.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.

