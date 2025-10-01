Cruzeiro do Sul é a segunda cidade do Acre com mais ocorrências ligadas a drogas em 2025

O Ministério Público do Acre (MPAC) divulgou dados do Núcleo de Apoio ao Tráfico (NAT) que apontam 118 ocorrências relacionadas a tráfico, posse e encontro de drogas em Cruzeiro do Sul no acumulado de 2025 até agosto. O número coloca o município como o segundo com mais registros no estado, atrás apenas da capital, Rio Branco, que contabilizou 930 ocorrências no mesmo período.

Em agosto, Cruzeiro do Sul integrou os 173 casos registrados no Acre no mês, número menor que o de julho (203), mas ainda superior ao de agosto de 2024 (170). No total, o estado soma 1.501 ocorrências em 2025, representando um aumento de 4,2% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 1.438 casos.

Após Cruzeiro do Sul, as cidades que mais se destacam nos registros são Sena Madureira e Tarauacá, com 115 casos cada, seguidas de Feijó, com 44.

O levantamento evidencia que, mesmo fora da capital, cidades do interior enfrentam crescimento expressivo nos crimes relacionados às drogas.

A situação demonstra atenção das autoridades locais, tanto no reforço da fiscalização quanto em ações de prevenção voltadas para a juventude e comunidades mais vulneráveis.