22/10/2025
Curioso para na rua para ver acidente, é flagrado com arma na cintura e é preso em Rio Branco

Revólver calibre .38 com cinco munições foi apreendido durante a revista

Um homem foi detido na madrugada desta quarta-feira (22) no bairro Aviário, em Rio Branco, ao se aproximar de um acidente de trânsito e ser flagrado portando uma arma de fogo na cintura.

De acordo com o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), os policiais foram acionados para atender um acidente sem vítimas envolvendo uma caminhonete que colidiu contra um muro na rua Raul Bacelar. O condutor do veículo fugiu do local, abandonando o automóvel.

Revólver calibre .38 com cinco munições foi apreendido durante a revista/Foto: Assessoria

Enquanto a equipe atendia a ocorrência, o homem, cuja identidade não foi divulgada, se aproximou para observar a situação. Durante a abordagem, os policiais notaram um volume na cintura do suspeito, indicando a presença de uma arma de fogo.

Ao ser revistado, foi constatado que ele estava portando um revólver calibre .38, com cinco munições intactas, sem a devida autorização legal para o porte. Diante disso, o homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

Ele foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com o armamento apreendido, para que fossem tomadas as providências legais cabíveis.

