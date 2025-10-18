de-gisele-a-adriana-lima:-relembre-brasileiras-que-roubaram-a-cena-nos-desfiles-da-victoria’s-secret

O Victoria’s Secret Fashion Show tomou conta dos holofotes na última quarta-feira (15/10), com o segundo desfile desde o retorno do hiato que durou seis anos. O desfile que agita o mundo da moda, especialmente nos anos 1990 e 2000, sempre contou com a presença marcante de modelos brasileiras entre as famosas Angels. Neste ano, o show volta a ter Adriana Lima e Daiane Sodré no casting. O portal LeoDias relembra outras top models brasileiras que fizeram história na passarela da Victoria’s Secret.

Neste ano, a modelo de 32 anos, Daiane Sodré, fez sua estreia como Angel no tradicional desfile de lingerie, se juntando às lendárias Adriana Lima e Alessandra Ambrósio que também participaram do evento.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Adriana Lima no Victoria’s Secret Fashion Show 2024 Reprodução/Victoria’s Secret Créditos: Reprodução | Créditos: Reprodução Despedida Alessandra Ambrosio | Créditos: Reprodução Reprodução Gisele Bündchen desfilando como angel da Victoria’s Secrets Reprodução Voltar

Próximo

Gisele Bündchen marcou uma geração como Angel da Victoria’s Secret. A modelo estreou no desfile da marca em 1999 e permaneceu nas passarelas até 2006. Atualmente, a gaúcha está aposentada dos desfiles.

Adriana Lima é a brasileira com o maior número de participações nos desfiles da Victoria’s Secret. Assim como Gisele, a baiana estreou na marca em 1999 e voltou às passarelas em diversas edições, sendo destaque ao abrir o show nos anos de 2003, 2007, 2008 e 2010.

Alessandra Ambrósio também é outro nome marcante quando se trata de Angels. A top model estreou no show da marca de lingerie em 2000, onde desfilou por diversos anos seguidos. Fora das passarelas desde 2017, Ambrosio retornou para o desfile deste ano.

Izabel Goulart também fez sua carreira com a marca, por onde permaneceu por 10 anos, de 2006 até 2016.

Isabeli Fontana, apesar de nunca ter recebido o título de Angel, estreou no Fashion Show em 2003 e participou de quase todos os desfiles até então.

Lais Ribeiro faz parte da nova geração de modelos brasileiras no Victoria’s Secret. A top model estreou em 2010 e foi Angel de 2015 a 2021.