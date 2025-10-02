02/10/2025
Deputada petista denuncia ter sido sequestrada por Israel; parlamentares exigem medidas firmes contra o país

Delegação brasileira pede garantias de segurança para os 12 cidadãos retidos

Uma comitiva de oito parlamentares se reuniu nesta quinta-feira (2/10) com o chanceler Mauro Vieira, após a interceptação, pela Marinha de Israel, da flotilha internacional que levava ajuda humanitária à Faixa de Gaza e transportava ao menos 12 brasileiros. Entre os detidos está a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE).

O anúncio da interceptação foi feito pela organização Global Sumud Flotilla na noite de quarta-feira (1/10). Além de Luizianne, outros ativistas e representantes de movimentos sociais do Brasil estavam distribuídos em diferentes embarcações.

Delegação brasileira pede garantias de segurança para os 12 cidadãos retidos/Foto: Reprodução

Segundo o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), o ministro Mauro Vieira informou que a localização dos tripulantes já foi confirmada, mas que ainda não houve comunicação direta com eles. Uma visita consular está prevista para esta sexta-feira (3/10).

Condenação do governo brasileiro

Em nota, o Itamaraty condenou a ação militar de Israel e disse acompanhar a situação com preocupação. “O governo brasileiro deplora a ação militar do governo de Israel, que viola direitos e põe em risco a integridade física de manifestantes em ação pacífica. No contexto dessa operação militar condenável, passa a ser de responsabilidade de Israel a segurança das pessoas detidas”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores.

Trump e Benjamin Netanyahu negociam plano de paz/Foto: Reprodução

Vídeo gravado por Luizianne

Pouco antes de ser detida, a deputada Luizianne Lins publicou um vídeo nas redes sociais relatando o ocorrido.
“Meu nome é Luizianne Lins, eu venho do Brasil. Se você está assistindo a esse vídeo, é porque eu fui sequestrada pelas forças de ocupação israelense e levada contra a minha vontade. Peço ao governo para acabar com qualquer relação econômica com Israel e me levar para casa. Pare o genocídio em Gaza.”

Ainda em setembro, Luizianne havia solicitado apoio diplomático e medidas de proteção ao Itamaraty para garantir a segurança da delegação brasileira durante a missão.

Ainda em setembro, Luizianne havia solicitado apoio diplomático/Foto: Reprodução

Quem são os brasileiros detidos

A lista divulgada inclui ativistas, políticos e lideranças de movimentos sociais:

  • Luizianne Lins, deputada federal (PT-CE) – Barco Grande Blu

  • Thiago Ávila, membro do Comitê Diretor da Global Sumud Flotilla – Barco Alma

  • Mariana Conti, vereadora de Campinas (PSOL-SP) – Barco Sirius

  • Nicolas Calabrese, professor e coordenador da Rede Emancipa – Barco Sirius

  • Bruno Gilga, trabalhador da USP e ativista da CSP-Conlutas – Barco Sirius

  • Lisiane Proença, comunicadora popular – Barco Sirius

  • Magno Costa, diretor do SINTUSP – Barco Sirius

  • Ariadne Telles, advogada popular e militante da luta pela terra na Amazônia – Barco Adara

  • Mansur Peixoto, criador do projeto História Islâmica – Barco Adara

  • Gabi Tolotti, presidente do PSOL-RS – Barco Spectre

  • Mohamad El Kadri, presidente do Fórum Latino Palestino e coordenador da Frente Palestina de São Paulo – Barco Spectre

  • Lucas Gusmão, ativista internacionalista – Barco Yulara

O Itamaraty afirmou que continuará acompanhando de perto o caso e reforçou que cobrará de Israel garantias de integridade física e respeito aos direitos dos brasileiros detidos.

